江啟臣：特朗普不為“台獨”發空白支票

江啟臣受訪。（中評社） 中評社台中5月16日電（記者 方敬為）北京中美峰會15日落幕，針對峰會相關效應，中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣今天出席座談會表示，在大國博弈的格局下，最終的核心皆會回歸到各自的國家利益，從特朗普的會後受訪相關回應來看，其已明確表態不會為“台獨”發出空白支票，台灣處於兩強之間，須深刻思考美中雙方的戰略考量，不要讓淪為大國博弈下的馬前卒或交易品。



江啟臣16日以啟思民本基金會董事長的身分在中興大學舉辦“習特會對全球秩序與台海局勢之影響”座談會，由中興大學國際政治研究所所長楊三億主持，包括江啟臣、中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東傑、政治大學外交系教授黃奎博、東海大學政治系副教授陳蔚芳共同與談。



江啟臣表示，透過此次中美峰會雙方對台灣議題的表態，可以清楚發現，台海局勢與美中台三邊關係正處於持續變動的狀態，面對這樣的新情勢發展，台灣絕對不能抱持“以不變應萬變”的消極心態，提醒執政者與政府必須精準掌握這些變動，主動在政策上進行必要的規劃與調整，設法極力維持台海和平的現狀。



江啟臣說，至於如何具體確保台灣利益與台海穩定和平，他認為落實“3D”戰略至關重要，首要之務是“民主（Democracy）”，這是台灣社會的核心價值與生活方式；但要有效維持並捍衛民主，必須仰賴“嚇阻（Deterrence）”與“對話（Dialogue）”的雙管齊下，在嚇阻方面，台灣必須持續強化防衛實力與各項軟實力，讓台灣在國際舞台與全球產業鏈中的關鍵地位持續被看見，進而發揮實質的影響力。



江啟臣強調，實力是為了確保和平，而對話則是為了促進和平，兩者相輔相成、缺一不可，因此，在兩岸關係的處理上，執政者必須努力在“中華民國”的“憲政”體制下，建構未來有序且健康的雙邊對話機制。

