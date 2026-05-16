社評：特朗普對民進黨當局敲下一記警鐘

特朗普訪華後接受福斯電視台專訪15日播出，提及台灣問題，金句連發。(中評社) 中評社台北5月17日電（評論員 林淑玲）美國總統特朗普15日結束為期3日的訪華行程，接受福斯電視專訪強調“我不希望有人走向獨立，我們等於跋涉9500英里去打一場戰爭。我不希望發生那種事。”對軍售，他則說“我現在是暫時擱置這件事。這取決於中國。”特朗普對民進黨政府敲下一記警鐘，接下來就看賴政府怎應對這危機。



特朗普5月13日至15日訪華，白宮14日發布習特會摘要，提到美中一致同意伊朗絕不能擁有核武，聲明未提及台灣。福斯電視台15日在特朗普結束訪華行程後播出的訪問，自曝他和習近平談了台灣，談了整晚。特朗普最新的說法，被視為2002年小布什定調“一個中國政策”與“不支持台灣獨立”以來，美國總統最重要的台灣問題表態。



在此之前，美國官方一貫表示“不支持台灣獨立”，北京習特會前，民進黨政府深怕美國會從“不支持台獨”走向“反對台獨”。特朗普受訪雖沒有直接使用“反對台獨”，但講得更白，他說“現在那裡有人想推動獨立。這是很危險的事。你知道，他們想推動獨立，就是因為想打一場仗，認為背後有美國支持。我希望維持現狀。”



總結特朗普訪華後近日受訪的重點，第一，台獨是危險的，會讓美國捲入戰爭，他不希望看到這種事。



第二，特朗普提到台灣時是使用“地方”（place）一詞，且說“我必須和現在治理台灣的那個人談談，你們知道他是誰。”對台灣定位小心翼翼。



第三，對台軍售，特朗普說可能會批，也可能不批。