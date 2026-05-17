專論：民進黨想忽悠美國有這麼容易？

賴清德17日回應美國總統特朗普對“台獨”的談話。(中評社 資料照) 中評社台北5月18日電（評論員 林淑玲）美國總統特朗普訪華後嚴厲警告民進黨政府，強調不希望有人搞獨立，不要當“台獨”靠山。賴清德17日首度回應提到“台獨意涵”態度強硬，這也是自陳水扁任內槓上美國之後，民進黨執政再一次與美國激烈對撞。



賴清德17日出席民主進步黨創黨40週年紀念系列活動青年座談會台北場，隔空回應特朗普談話。特朗普提到的不希望有人搞“台獨”、不願大老遠派兵打仗、不要當“台獨”靠山等最核心內容，賴清德全部避談。



賴清德只是反覆重申“台獨”定義，把“中華民國”與“台灣”綁在一起，也把民進黨《台灣前途決議文》和蔡英文的“四大堅持”與自己捆綁在一起，全黨拖進去一起面對這波山大的壓力。



賴清德昨天提到，“所謂‘台獨′這兩個字的意涵，其實是在指台灣不屬於中華人民共和國的一部分，是在指‘中華民國′和中華人民共和國互不隸屬。”



可以觀察到，賴清德最新表述，只談“台獨”意涵，他並沒有否認目前民進黨執政的路線不是“台獨”。他更強調，“‘中華民國主權′是屬於擁有‘中華民國國籍′者，那誰擁有‘中華民國國籍′，是台澎金馬2300萬人。”也是典型的“台獨”論述。



賴清德17日晚間又透過臉書發文指出，捍衛“中華民國”現狀，沒有“台獨”問題等五要點。不過文中他同時又提到，堅持“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬。



賴清德最新發言反覆踩踏“台獨”紅線，絲毫沒有因為特朗普警告搞“台獨”很危險而放軟。



而且，賴清德過去曾說過，台灣已經是一個“主權獨立國家”，沒有另外再宣布“台灣獨立”的必要。如今儘管有美國壓力罩頂，賴甚至連“沒有另外再宣布‘台灣獨立′的必要”這幾個字都沒有說出來，其實是更強硬。