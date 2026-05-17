關注：特朗普講大白話　抗中保台還推得了？

賴清德日前提名“抗中保台”色彩濃厚的沈伯洋參選台北市長。（照：民進黨提供資料照） 中評社台北5月18日電（記者 黃筱筠）中美北京峰會落幕，中方強硬表態“‘台獨′與和平水火不容”，特朗普則強調“不希望有人走向獨立”。反對“台獨”成為中美共識，在這樣的情勢之下，賴清德或民進黨還要強推“抗中保台”走激進路線嗎？這張牌恐怕推不了，就算賴還想持續往激進路線走，美國會坐視不管嗎？但要賴改變兩岸論述，在綠營“抗中”氛圍極強的狀態下，賴很可能進退兩難。



特朗普訪華後接受福斯電視台專訪，對台灣講了大白話。第一時間府方回應美方對台政策沒有改變，這是只抓住特朗普的一句話，但細看專訪內容，話講得非常直白，連台灣都沒有名字成為“一個地方”。還說台灣很小，中國非常非常強大，也再度提到美國距離台灣9500英里。



府方也聽懂特朗普的話，只是避重就輕。第一時間回應內容，從過去稱“中華民國台灣”或台灣是一個“主權獨立的國家”，變成“中華民國”是一個“主權獨立的國家”，還強調持續貢獻區域和平與穩定，致力維護兩岸現狀，一直是賴清德向來的主張，試圖拉回維持現狀。



民進黨中國部也提出三點：一、美國對台政策沒有改變；二、美中競爭本質沒有改變；三、中國的作為就是在破壞現狀。並強調，民進黨政府的兩岸政策始終明確一致，就是維持現狀。



但實際上現狀已經改變，尤其特朗普訪華之後的專訪，相信台灣人民都聽得懂，也看得懂。但民進黨發言只一味怪罪中國大陸，對於特朗普態度的轉變，卻不敢正視，甚至一句重話都不敢說。



最現實的是，面對中美重新定位台灣議題，特朗普直接表態“不希望有人搞獨立”，民進黨對抗中國大陸態度要轉變嗎？賴清德再強打“抗中保台”效果如何？但賴清徳可能從“抗中保台”轉向嗎？可能聽進去在野黨建議廢除“台獨黨綱”嗎？依照賴性格，可能性不大。