關注：特朗普棒打“台獨”　藍軍機會來了

國民黨的和平路線在習特會後有望和綠營的“抗中保台”一較高下。（中評社資料照） 中評社台北5月18日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普結束訪華行後受訪，在台灣政壇投下震撼彈。從“不希望台灣獨立”、“不想飛9500英里打一場戰爭”，到將對台軍售形容為“很好的談判籌碼”，其態度已迥異於美國歷任總統。



在世界矚目的習特會後，特朗普這些發言，對中美關係和兩岸關係都有重大影響，也鬆動綠營長年建立的“抗中保台有美國力挺”的架構。這樣氛圍轉變，對國民黨可能是利多。



過去十多年來，民進黨把“抗中”設為唯一路線，藍營原本主打的九二共識、兩岸交流、和平對話，被強加上“親中”或者是“賣台”的負面標籤，讓藍營嚇得只能冰在冰箱裡，深怕一旦談及九二共識，就被貼上“親中賣台”標籤。



直到去年11月，鄭麗文上任黨主席後，這情況才開始有了改變。緊接著4月鄭麗文成功訪陸，且進行了睽違了10年國共領導人會晤的“習鄭會”，讓兩岸優先路線在藍營內有更多的討論聲音，只是隨後因為藍營內部的軍購之亂等等紛爭，使得焦點被模糊掉。



但隨著這次“習特會”後，特朗普對台灣議題講了大白話，不希望台灣有人因為誤判美國支持，而走向“台獨”冒進；甚至連軍售，都被視為中美談判中的交易籌碼。這對藍營內部的氣氛變化，影響不小。



當特朗普本人都公開強調“不希望台獨”，甚至不願為台海衝突輕易出兵時，國民黨主張“和陸避戰”、“和路興台”，政治壓力自然比過去小得多。