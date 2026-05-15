關注：高雄藍軍選情冷　柯志恩待衝刺

國民黨高雄市長參選人柯志恩17日在路竹舉辦首場地方見面會。（圖：柯志恩辦公室提供） 中評社高雄5月18日電（記者 蔣繼平）年底高雄市長選戰由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆，藍綠高雄市長參選人17日不約而同都拚組織戰，雖然不斷隔空叫陣，但近期以來的攻防似乎都未能讓選情熱起來。不過綠營輔選戰隊成形之後可能會有進展，藍要突破需柯志恩主動出擊才能漸入佳境。



賴瑞隆17日號召百餘名里長在高雄市區成立“里長後援總會”，柯志恩則在高雄市原縣區的路竹區舉辦首場地方見面會。柯志恩現場喊“要讓民進黨輸掉高雄，才會真正反省及知道人民的心聲。”賴瑞隆則喊出“‘中央′有賴清德支持、陳其邁市長也有很大機會去‘中央′，未來地方與‘中央′連成一線，高雄會有下個黃金十年。”



目前高雄藍綠陣營除了政策交鋒、政治議題攻防外，火似乎還沒點起來。不過綠營近日可能會有變數，譬如，民進黨在台北市提名綠委沈伯洋參選市長，還有民進黨推年輕世代的綠委黃捷參選高雄市黨部主委，“中央”到地方的輔選戰隊開始成型。



反觀，高雄藍營的火一直燒不旺、點不著，問題可能在於柯志恩的競選步調，雖然跑很多行程，但自己辦的活動少，變成到處“點蠟燭”，導致效果出不來，這次舉辦首場地方見面會，看未來是否能夠漸入佳境，把基層熱情燃起來。



其次，高雄藍營基層也頻頻反應柯志恩需要扮演好“桶箍”的角色，從去年就看到極力推崇國民黨前“立法院長”王金平擔任操盤手，但目前尚未看到整合前主席吳敦義、“立法院長”韓國瑜等人在高雄的團隊、勢力、支持者們。



另外，高雄需要團結所有在野陣營的力量，才有辦法扳倒長期執政的民進黨。但民眾黨目前陷於提名議員參選人內亂之中，民眾黨創黨主席柯文哲半年說要“長住高雄”也未實現，高雄也沒有鋪陳“藍白合”的氛圍，白營的力量也使不上力。