賴清德：捍衛現狀沒有“台獨”問題

賴清德17日晚間於臉書發文表達，捍衛“中華民國”現狀，沒有“台獨”問題。（擷取自賴清德臉書） 中評社台北5月18日電（記者 鄭羿菲）中美峰會落幕後，美國總統特朗普對外表達“不希望有人走向獨立”。賴清德17日出席活動定義“台獨”2字意函為“‘中華民國′和中華人民共和國互不隸屬”，晚間又在臉書發文指出，捍衛“中華民國”現狀，沒有“台獨”問題。



賴清德也歸納“習特會”五要點：一、台灣是台海及區域和平穩定現狀的維護者。二、中國才是區域不穩定及改變現狀的根源。三、捍衛“中華民國”現狀，沒有“台獨”問題。四、台美安全合作與軍售，是維護區域和平穩定的關鍵要素。五、台灣是全球核心利益之所在，台海和平穩定絕不會被犧牲或交易。



賴清德表示，稍早，他聽取了“國安”團隊，包括“國家安全會議”、“外交部”、“國防部”、陸委會、“國安局”等相關機關的報告，就最新情勢進行完整瞭解與討論。



他說明，維持台海及區域和平穩定現狀，是“中華民國”一貫且堅定的立場，也是2300萬台灣人民最大共識。作為區域及兩岸負責任的一方，台灣不會挑釁，不會升高衝突，但也不會在壓力下放棄“國家主權”與尊嚴，以及民主自由的生活方式。台灣從來都是兩岸現狀的堅定維護者，而不是改變現狀的一方。



他表示，捍衛“中華民國”現狀，沒有“台獨”問題。“‘中華民國台灣′是一個主權獨立的民主國家”，他已多次重申，堅持自由民主的“憲政”體制，堅持“‘中華民國′與中華人民共和國互不隸屬”，堅持“主權”不容侵犯併吞，堅持“中華民國台灣”的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志，這就是台灣全體人民的最大共識，也是我們所要捍衛的現狀，沒有所謂的“台獨”問題。