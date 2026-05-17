關注：綠陷焦慮　鬆綁兩岸觀光緩和僵局？

賴清德17日出席民主進步黨創黨40週年紀念系列活動青年座談會台北場，拉蔡英文“四大堅持”背書。（民進黨提供） 中評社台北5月18日電（記者 鄭羿菲）中美北京峰會落幕後，美國總統特朗普談台灣表態“不希望有人走向獨立”，引起綠營焦慮。面對特朗普的“新四不”，考驗賴政府是要一路“抗中”到底？還是適時放緩兩岸緊張氛圍？賴清德也急著拉蔡英文的“四大堅持”背書，畢竟今年可能還有3次“習特會”，就怕一著不慎連帶2026選舉大崩盤。



“習特會”落幕後，可大致歸納特朗普的“新四不”，包括：不希望有人搞獨立、不願派兵跋涉9500英里打仗、不當“台獨”靠山、不輕易承諾對台軍售。與“台獨與台海和平水火不容”遙相呼應。特朗普針對兩岸講了硬話，民進黨、賴清德會否還繼續“抗中保台”？



總統府、外交部第一時間的新聞稿都強調“美國對台政策未變”，但從賴清德17日的兩個動作，不難看出綠營基本教義派非常焦急，包括賴出席民主進步黨創黨40週年紀念系列活動青年座談會台北場，立刻定義“台獨”2字是“‘中華民國’和中華人民共和國互不隸屬”、緊接著晚間發文強調“捍衛‘中華民國’現狀沒有‘台獨’問題”，但又強調堅持“‘兩國’互不隸屬”。



賴清德拉上蔡英文2021年的“四大堅持”背書，但蔡英文發表“四大堅持”時的拜登政府已經下台，如何應對早已不強調“民主價值”的特朗普政府？或者說，如何應對提出“新四不”的特朗普？



其實，賴政府若願在政策面上趨向兩岸緩和也並非沒有階梯可下，最近的觀察點可能是兩岸觀光，大陸已落實上海居民赴金門、馬祖旅遊的政策遞出橄欖枝，而近期大陸航空也將恢復或開通兩岸直航航線，包括東方航空7月起恢復“成都飛台中”航線、春秋航空7月4日起新開“寧波飛高雄”航線、山東航空計劃7月23日至10月24日運營青島飛台中的包機或定期航線。



兩岸觀光涉及民間能否健康有序交流，雖陸委會至今仍堅持“觀光小兩會”先談，但或許只是“有沒有心”要開放的問題而已，大陸早已透過兩岸“民航小兩會”致函台灣，籲盡快全面恢復兩岸客運直航，這是賴政府應對中美關係穩定，要不要調整自己的兩岸政策的最佳試金石。



2026下半年，很可能還有3次“習特會”，包括特朗普邀請中國國家主席習近平於9月24日訪美進行國事訪問、11月大陸深圳的亞太經濟合作會議（APEC），及12月美國邁阿密的G20。賴清德若堅持“抗中”路線，難保特朗普不會再說出什麼硬話，若應對不慎，民進黨很可能在2026地方選舉滿盤皆輸。