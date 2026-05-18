蔣萬安嗆綠刪台獨黨綱？沈伯洋這樣回應

民進黨台北市長參選人沈伯洋。（中評社 資料照） 中評社台北5月18日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋日前談到，美國總統特朗普對台灣與中國的立場仍是“維持現狀”，而台灣的現狀就是“台灣是一個主權獨立的國家”，中國國民黨籍台北市長蔣萬安17日嗆，“難道民進黨是要刪除所謂的台獨黨綱嗎？”對此，沈伯洋17日反酸，蔣萬安對這個可能有點不太瞭解，現在是《台灣前途決議文》，這是我們現在的決議文，現在沒有這個台獨黨綱，台灣的前途由全體台灣人民2300萬人決定。



針對台獨議題，蔣萬安質疑難道民進黨要廢台獨黨綱一事，沈伯洋認為，蔣萬安可能不太瞭解台灣前途決議文，台灣前途由全體台灣人民、2300萬人決定，“這是我們現在的決議文，現在沒有這個台獨黨綱，奇怪，他為什麼、他不是學法律的嗎？”



身兼競辦總幹事、綠委吳思瑤也反諷，國民黨應先去想一想自己的黨綱黨章當中寫著反共，但現在的國民黨有沒有來堅定的反共，有沒有跟台灣人民站在一起，有沒有來彰顯防衛台灣的決心，“蔣萬安倒是先好好地來面對他自己黨內的問題。”



針對雙城論壇是否要續辦，沈伯洋說數據會被滲透，更提及有里長去中國被調查，今遭現任市長蔣萬安反問“哪個數據被滲透、哪個里長需要保護”。沈伯洋17日再嗆，蔣萬安過去都是萬事問“中央”，“現在變成萬事問伯洋”？



沈伯洋認為，市長應該每個月跟里長都座談，對於里長的需求、要什麼保護，他應該自己清楚，他一直強調都是“無限城論壇”帶著里長到世界各地，到各個國家的首都去學習、交換意見，這才是“首都”應該做的。



沈伯洋指出，16日已講過最重要的是資料的取得，今年二月有一場國共論壇提到AI合作，如果合作後，市政府局長等等到大陸，就有可能因這樣的合作導致資料被拿走，這是資安問題，每一個市民都想知道，“我一直都不知道為什麼他們要糾結在這一點。”



對於若里長是高風險族群，到中國有風險，是否會認為要立法明文禁止他們去或得報備？沈伯洋回應，“我們一直以來都沒有禁止去啊”，像他之前提的法案，里長能不能去中國？“我認為可以啊，但是你要透明化”。



此外，談及撤除垃圾桶對鼠疫有無幫助，沈伯洋認為，一直以來大家都希望垃圾不落地，如何嚴格執行是第一個；第二，市民有需要垃圾桶的需求，但垃圾桶沒有做好相關措施，可能造成鼠類源頭，所以根本不是撤不撤問題，而是垃圾桶設計問題，這也是為何世界各國有智慧型垃圾桶。