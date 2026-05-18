沈伯洋稱雙城論壇成滲透破口　沈富雄開嗆

民進黨台北市長參選人沈伯洋。（中評社 資料照） 中評社台北5月18日電／民進黨13日徵召不分區“立委”沈伯洋參選台北市長，至今話題不斷，沈伯洋過去曾批評里長赴陸，近期又拋出“雙城論壇成滲透破口”說法。對此，前“立委”沈富雄17日在政論節目表示，雙城論壇是中國國民黨籍台北市長蔣萬安的亮點，沈伯洋攻擊它做什麼？“黑熊的隊長不要這麼糊里糊塗”。



沈伯洋日前曾稱台北、上海雙城論壇成滲透的破口，14日上廣播節目時再表示，雙城論壇舉辦至今效益極低，“沒有效益的事就不要辦”。對此，台北市府副發言人葉向媛15日表示，沈已經說了40天，“請問沈委員，雙城論壇哪一位公務人員被滲透？哪一位公務人員是破口？”一個法律人出身的“立法委員”，開口就胡亂指控，如果沒有實證，就公開承認並道歉。



政論節目《TVBS戰情室》17日討論沈伯洋相關話題，台灣民眾黨籍台北市議員林珍羽認為，沈伯洋當年以黑熊著稱，但起於抗中、現在也困於抗中，因為在任何事情上，沈伯洋都必須回到“抗中保台”的論述，才能找回外界的認同。她建議蔣萬安，不要隨著不成熟、不懷好意的議題起舞，這樣會拉低作為台北市長的格局。



同台的沈富雄也說，林珍羽的想法和自己一樣，自己也曾呼籲蔣萬安，不要隨沈伯洋起舞，攻擊雙城論壇不僅說明沈伯洋對自身沒信心、更是沒有企圖心，因為雙城論壇是蔣萬安的亮點，沈伯洋攻擊它做什麼？



對於沈伯洋稱“雙城論壇成滲透破口”，沈富雄也吐槽，大陸早就不需要透過雙城論壇來滲透了，沈伯洋要看清楚，“黑熊的隊長，不要這麼糊里糊塗”。