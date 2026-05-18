侯漢廷：“台獨”畫紅線　關鍵在美國怎麼做

新黨台北市議員侯漢廷。（中評社 資料照） 中評社台北5月18日電／習特會落幕後，美國總統特朗普受訪時表示，不希望有人推動“台獨”，引發熱議。新黨台北市議員侯漢廷指出，當習特會為“台獨”畫下紅線後，綠營怎麼退縮講“中華民國”都沒用，關鍵在美國要怎麼做。



侯漢廷17日在《週末大爆卦》節目表示，當特朗普拒絕賴清德過境美國時，賴清德接不接受有用嗎？沒有用。去爭取對台灣人最好、有福利、有前景、有榮景的生活，是大家努力的目標。如果今天兩岸要統一，台灣人可以怎麼做？一、加入地下游擊隊，跟北京政府死戰到底，二、移民，三、被動接受。



侯漢廷強調，現實狀況就是如此。他身為政治工作者，希望兩岸關係好，就是不希望兩岸發生戰爭，人民要走向加入游擊隊的局面。主持人李珮瑄提到，賴清德現在改口說“台獨”是兩岸互不隸屬。



侯漢廷指出，特朗普說不希望“台獨”，綠營有兩種回應，一是“我們是‘中華民國’”，二是“我們現狀就是“台獨”。其實不管綠營說法改變多少，例如賴清德宣布對岸是“境外敵對勢力”，這就是改變現狀。當賴在就職演說公然宣告“台灣也是國家名稱”，這也是改變現狀。當特朗普反對“台獨”，民進黨立刻退縮“我們是‘中華民國’”，荒謬不荒謬？



侯漢廷感嘆，要讓民進黨講“中華民國”有多難！以前不都是講“中華民國台灣”、“台灣”？很少講“中華民國”。結果因為大陸反“台獨”，美國跟進，結果逼得民進黨退縮到“我們是‘中華民國’”。第二說法是“我們現在就是‘台獨’狀態”，但這不是綠營說了算，是大陸和美國說了算！賴清德、民進黨“立委”沈伯洋在那喊“我們是‘中華民國’、“現在就是‘台獨’，都不重要。而是美國覺得什麼是“台獨”，那才重要。



侯漢廷認為，真正重要的是美國的行動，而不是民進黨怎麼講。如果北京覺得軍購就是搞“台獨”，而特朗普也同意，那對台軍售就會決定“不賣”。到時不管賴清德怎麼講，軍購就是沒有了。所以賴清德、沈伯洋、“外交部”、陸委會說的話，都只是用來騙台灣民眾的。