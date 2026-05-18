習特會後　徐弘庭：台美有史以來最危險？

國民黨籍台北市議員徐弘庭。（中評社 資料照） 中評社台北5月18日電／習特會落幕後，美國總統特朗普受訪時不只反對“台獨”，還提及對台軍售是籌碼。對此，中國國民黨籍台北市議員徐弘庭17日在政論節目指出，台灣被當成籌碼放在中美兩大強權談判桌上，連世界列強都在擔心，我們更要面對，現在是否台美關係有史以來最危險的時候？



徐弘庭17日在政論節目《新聞大白話》節目質疑，我們現在真的還可以講，台美關係是最好的時候嗎？習特會前不管是美國建制派學者都在示警，“外交部次長”吳志中受訪時也說，很擔心“我們有可能被放在檯上（當籌碼）”，所以其實我們的“掌握”都是有的，而事情看起來也往這個方向發展，那接下來就是遇到這樣子的狀況，大家要怎麼一起來處理？



“拜託民進黨不要再把頭埋在沙子裡面了！”徐弘庭指出，特朗普1.0，把“六項保證”跟“一法三公報”拉在一起；特朗普2.0，六項保證慢慢不見了，這其實就是美方話語正在慢慢改變。大家很擔心的是特朗普對台灣的“敘事”，是不是習近平的那一套？而不是特朗普自己的？特別是特朗普是比較非典型的總統。過去特朗普對台灣的很多思維慢慢在被影響，且中美有很多要交易的部分。



徐弘庭強調，這是現在很多人比較擔心的部分，其實不只是日本首相高市早苗，他查了一下世界大部分國家領袖對習特會的看法，英相自己黨內有問題，正準備辭職；法國總理馬克宏一點話語都沒有；唯一比較有動作的是德國，很焦慮地確認一下“你們到底有沒有談俄烏跟美伊？”高市是“你們到底談了些什麼？”可看到特朗普的孤立、單邊主義，已經深植到過去所謂的價值觀盟友。



徐弘庭說，所以現在很多盟友都很擔心，特朗普現在跟中國大陸打交道，“你完全都沒有跟我們講你要做什麼？我們非常非常擔心！你看起來跟習近平非常好，甚至深入談了很多問題”，那麼接下來“G2”中美會議會不會常設化？如果第一次沒什麼互信地談，都可以談到很多深水區了，那如果G2成形、常設了，再談下去，到底會發生什麼事情？這是我們必須要去面對的。



徐弘庭強調，民進黨也必須要去面對，現在不僅不是台美關係最好的時候，他認為“現在是台美關係有史以來最危險的時候！”