林德福批賴與特朗普作對　讓台灣陷危險中

藍委林德福。（中評社 資料照) 中評社台北5月18日電／美國總統特朗普日前公開對外表態：“我不希望有人走向獨立。”不過賴清德17日再提“台獨”兩字，指出台灣不屬於中華人民共和國的一部分，以及“中華民國”和中華人民共和國互不隸屬。中國國民黨“立委”林德福抨擊，賴清德對美國就是麻煩製造者，擺明是與特朗普作對、挑釁大陸，作為一個“國家”領導人不該讓“國民”置身於危險之中。



身兼民進黨主席的賴清德17日出席民進黨創黨40週年紀念“傳承40・民主共鳴”青年座談，他致詞時表示，1999年民進黨黨代表大會通過《台灣前途決議文》，也就是民進黨現在奉行的政策，台灣已是“主權獨立的國家”，“憲法”上叫做“中華民國”，“主權”和中華人民共和國互不隸屬，前途是由2300萬人決定。



林德福批，站在美國立場，賴清德就是一個麻煩製造者，台灣在現今國際局勢下已經相當艱困，賴清德為何又要特別說出這種話？我們原本就是“中華民國”，無須特別去提互不隸屬的問題。



林德福表示，賴清德可以圓融一點，只要對國際回應，台灣人民希望維持現在的生活制度，兩岸互相尊重、和平共處，這樣的結果就會相對圓滿，結果賴清德卻跑去挑釁大陸，甚至與特朗普唱反調。



林德福認為，賴清德的行為相當刻意，一切都是為了基本教義派的選票，所以才會固執的堅持立場，與美中作對，一個“元首”怎麼可以為了自身利益，讓人民都置身在危險之中？此舉實在令人難以接受。