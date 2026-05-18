台灣未獲邀WHA　林佳龍仍赴日內瓦

台“外交部長”林佳龍於世界衛生大會（WHA）召開前夕現身日內瓦。（照:林佳龍臉書） 中評社台北5月18日電／世界衛生大會（WHA）18日將在瑞士日內瓦開幕，台灣今年仍未獲邀參與，不過“外交部長”林佳龍罕見前往舉辦城市。林佳龍表示，台灣從未缺席全球公共衛生需要台灣的時刻，這次“外交部”與“衛福部”攜手，在日內瓦首度舉辦“台灣智慧醫療與健康產業展”，向國際社會展現台灣在智慧醫療、AI應用、醫療科技及人道援助上的成果。



WHA將於18日登場，台灣連續10年未獲邀，“衛福部長”石崇良與林佳龍仍率團抵達日內瓦。今年“衛福部”與“外交部”合作，將在日內瓦舉辦“台灣智慧醫療與健康產業展”，展現台灣如何實踐數位醫療與韌性醫療。



林佳龍在臉書表示，今年與石崇良在WHA大會前夕抵達日內瓦，並與台灣醫界、僑界及“友邦”夥伴交流，展現台灣走向世界的力量。



林佳龍指出，首站先出席“歐洲台灣醫事聯盟”研討會暨年會，該平台由旅居歐洲各地的台灣醫療專業人士組成。他提到，許多鄉親長年在海外努力，將台灣醫療專業帶進國際社會，令人感動也心存感謝。



林佳龍表示，他隨後與石崇良趕赴“友邦”衛生部長及駐團常任代表晚宴，與多位老朋友見面，包括Raynold Oilouch、Mduduzi Matsebula等人都親自出席。



林佳龍說，雖然台灣今年仍未受邀參與WHA，但“外交部”與“衛福部”仍結合台灣30家醫療院所、企業與學界，在日內瓦首度舉辦“台灣智慧醫療與健康產業展”，邀集30個團隊分享台灣在智慧醫療、AI應用、醫療科技及人道援助上的成果。



林佳龍強調，這是很有台灣特色的創新行動，“當世界的大門沒有打開時，台灣並未停下腳步，而是自己搭起舞台”，讓世界看見台灣的專業、創意與韌性。對台灣而言，“友邦”如同家人，“外交部”將持續透過“總合外交”推動“榮邦計劃”，結合醫療、公衛與人才培育合作，協助友盟國家建立更具韌性的健康體系。



林佳龍表示，WHO成立初衷是讓健康成為人人都應享有的基本人權，台灣若被排除，也是全球衛生安全的重要缺口。台灣將持續爭取有意義參與WHO、WHA及相關國際組織，並持續以專業、行動與良善，為世界健康貢獻力量。



林佳龍也提到，無論是在日內瓦街頭大型廣告、國際會場、海外僑界，或各種創意宣傳與交流場合，台灣都持續向世界展現實力與自信。他也趁行程空檔，在Palais des Nations前著名的Broken Chair拍照留念，為這段旅程留下紀錄。