林沛祥：美拿半板導體賣武器就是不准“台獨”

藍委林沛祥。（中評社 資料照） 中評社台北5月18日電／習特會落幕後，美國總統特朗普受訪時表示，不希望有人推動“台獨”，引發關注。中國國民黨籍“立委”林沛祥17日在政論節目指出，“台獨”神主牌本來就是騙票，現在只是被特朗普揭開遮羞布，未來誰講“台獨”都是瞎掰。習特會釋放出的巨大訊息就是，特朗普在打預防針說：美國拿走半導體也好，賣武器也好，就是不准你們“台獨”！



林沛祥17日在政論節目《週末大爆卦》節目表示，反對“台獨”這件事很明確從特朗普嘴裡講出來了，未來很有可能變成美國的國策，不管國務院、AIT再怎麼去“講好聽一點”，但這未來很有可能就變成是美方行進的方向。所以與其說“台獨”這個神主牌被破，倒不如說這個神主牌本來就是在騙人的，只是當初騙人的時候，外部強大的勢力幫綠營鋪了一層遮羞布。



林沛祥說，“現在，這個外部強大的勢力領導者，把這塊遮羞布直接拿開掉！就是這麼簡單。”所以現在再講“台獨”神主牌，基本上就是在瞎掰，不管是誰、哪個“國安”官員再怎麼講，都是在瞎掰！美國就是反對“台獨”，這件事已經很明顯了。美國會賣你武器，但是美國反對“台獨”；美國會逼你把所有半導體產業搬到美國去，但是美國還是反對“台獨”。



林沛祥指出，民進黨過去裡子是“台獨”，表面是抗中保台，用這套在選舉上獲得巨大成功。這套連日本都在學，所謂國族主義、分離主義，但當日相高市早苗做出這種事，發現美國不見得這麼挺她的時候？美國會挺日本，但對台灣可能就沒這麼“疼惜”。習特會釋放出的巨大訊息就是，特朗普在打預防針說：美國拿走半導體也好，賣武器也好，就是不准你們“台獨”！