特朗普不希望“台獨”　劉世芳罕見不受訪

台“內政部長”劉世芳不接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月18日電（記者 鄭羿菲）中美峰會落幕後，美國總統特朗普談台灣表態“不希望有人走向獨立”，賴清德隔天定義“台獨”，並稱“捍衛'中華民國'現狀沒有‘台獨’問題”。“內閣”成員表態與否備受關注，但台“內政部長”劉世芳18日一反常態，提早約8點40分抵“立法院”內政委員會，且罕見地不接受媒體訪問，讓一票媒體空等。



賴清德17日定義“台獨”2字是“中華民國”和中華人民共和國互不隸屬”、緊接著晚間發文強調“捍衛“中華民國”現狀沒有‘台獨’問題”，但又強調堅持“兩國互不隸屬”。“海委會主委”管碧玲在晚上10點於臉書轉發賴的貼文，並喊話“團結支持賴清德”，成首位透過臉書呼應賴清德發文的“內閣”成員。



劉世芳剛上任時，常常一到“立法院”就被媒體圍在座位上訪問意見，但劉不習慣此種採訪模式，因此再多次溝通後，劉幾乎都會前往較空曠的地區接受媒體訪問，而18日劉世芳提早到“立法院”內政委員會，除了與台灣民眾黨“立委”許忠信交換意見外，並未循例接受媒體訪問，媒體也多次詢問“內政部”官員劉會否受訪，但最終劉並不接受採訪。



劉世芳過往立場強硬，大陸於2026年1月7日宣布劉列入“台獨頑固份子”清單，擔任“內政部長”期間，也驅逐數名涉主張“武統”的陸配網紅。劉的外甥顏文群因涉政治獻金，日前也遭任職的大陸台企江西省上高縣榮炭科技有限公司解職。



“立法院”內政委員會18日審查今年度總預算案“內政部”部分，並邀劉世芳列席。