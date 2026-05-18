翁履中：真正危險是陸方算準特朗普反應

習特會後，旅美教授翁履中在臉書發文表示看法。（照：翁履中臉書） 中評社台北5月18日電／美國總統特朗普結束“習特會”後，針對台灣議題表示，不希望台灣走向獨立，也不希望有人說要“台獨”，是因為有美國支持，引發外界熱議。對此，美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中點出，目前真正危險的，不是特朗普說了什麼，而是陸方可能早已算準他的反應。



翁履中17日在臉書發文表示，在陸方眼中，習特會真正的核心題目，其實衹有一個：台灣。美中表面上談的是貿易、投資、市場與供應鏈，但大陸真正關心的，是特朗普願不願意在台灣問題上鬆動。而從目前特朗普的公開發言來看，陸方很可能已經抓到了特朗普思考模式的核心：只要對美國有實際利益、對特朗普能宣稱是“交易成功”，很多原本被視為原則性的議題，都有可能被放進談判桌，這才是最值得台灣警惕的地方。



翁履中指出，特朗普不是傳統意識形態型政治人物，其世界觀更接近商業交易邏輯，對其而言，“避免戰爭”、“降低成本”、“取得訂單”、“美國優先”，往往比抽象的民主價值或地緣政治承諾更重要。所以當特朗普說不希望為台灣跑9500英里打仗時，其實是在用美國選民聽得懂的成本語言講話。



翁履中分析，如果大陸早就判斷特朗普是一位可以透過“利益交換”影響的領導人，那麼策略就不一定是直接要求美國放棄台灣，而是讓特朗普自己一步步講出削弱台灣信心的話，因為對大陸而言，真正高明的統戰，從來不是逼對方投降，而是讓對方自己開始懷疑。



翁履中表示，反對“台獨”、軍售未必一定會給、強調美軍不願遠距離參戰、甚至暗示卸任後不能保證大陸不改變手段，這些訊號累積起來，對陸方最大的價值，不是立刻統一台灣，而是削弱台灣社會對美國的信任，“這是一場大戰略的心理戰”。



翁履中認為，特朗普最大的風險不是親中，而是過度相信自己懂大陸，真正成熟的台灣戰略，不應該只是激情式抗中、盲目相信美國一定出兵，烏克蘭戰爭已經很清楚告訴世界，美國可以提供武器、情報與經濟支持，但是否願意直接投入戰場，永遠取決於美國自己的國家利益。



翁履中表示，因此台灣真正需要的，不是對美國幻想，也不是對大陸恐懼，而是冷靜理解現實：和平從來不是靠口號維持，而是靠對風險、權力與人性的理解來避免誤判。現在最危險的，不是特朗普一句話，而是如果台灣自己也開始誤判，以為情勢還跟過去一樣，那才是真正的風險。