民眾黨：反對賴借定義“台獨”升高兩岸敵意

民眾黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北5月18日電／美國總統特朗普日前表示，不希望有人推動“台獨”，賴清德17日再提“台獨”2個意涵，是指“台灣不屬於中華人民共和國一部分”、“‘中華民國’和中華人民共和國互不隸屬”。台灣民眾黨17日晚間回應，賴的談話再次凸顯民進黨長年於兩岸與“國家定位”論述上的進退失據，為掩飾執政無能，持續操作意識形態大玩文字遊戲，民眾黨堅決反對大陸以任何形式“對台侵略”，同時也反對民進黨為利益跟選票，假借“定義“台獨”或操作抗中保台，一再刻意升高兩岸敵意與製造社會內耗。



針對賴清德17日下午再談“台獨”2個意涵，民眾黨晚間表示，賴清德今天這番談話，再次凸顯民進黨長年於兩岸與“國家定位”論述上的進退失據，並非基於對“國家”長治久安戰略考量，而是為了掩飾執政無能，持續操作意識形態大玩文字遊戲。



民眾黨指出，民進黨從創黨的“台獨黨綱”，到去年賴清德公開表示“台灣是‘主權獨立國家’，名稱是‘中華民國’，不須另行宣布獨立”，如今又說“所謂‘台獨’這兩個字的意涵，其實是在指台灣不屬於中華人民共和國的一部分”、“是在指‘中華民國’和中華人民共和國互不隸屬”，賴清德“無須宣布台獨”的政治承諾語音剛落，卻為了掩飾民進黨“台獨黨綱”無法獲得支持，只能一再試圖重新“定義台獨”，導致“國家”治理流於意識形態的虛耗與爭辯，全然無助於解決當前人民迫切關注的民生與經濟實質困境。



民眾黨指出，賴清德所稱“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”，其法理本質不正是回到《“中華民國憲法”》架構、1992年海基海協兩會各自表述的歷史脈絡嗎？依《“憲法”》第2條“主權屬於國民全體”精神，與《“憲法”增修條文》與《兩岸人民關係條例》對“自由地區”與“大陸地區”的法制規範，“中華民國”政府的治權與“主權”，在法理與現實皆完整存在於台澎金馬、由2300萬人民所共享，此一“憲政”法治架構，正是台灣得以維持現行自由民主體制的基石，民進黨無須疊床架屋、反覆創造新的政治名詞，只為了作為掩護包裝連民進黨自己都無法再繼續堅持的“台獨黨綱”的下台階。



民眾黨說，當前台灣面臨全球地緣政治劇烈變動與民生經濟轉型的關鍵時刻，政府真正該做的，不是每天在意識形態的名詞上繞圈圈，而是應回歸《“憲法”》法治軌道，切實遵循民主原則與權力分立原則，務實守護台灣安全、維持區域和平，並集中精力改善民生、發展經濟，這才是真正實踐“人民作主”的務實治理。



民眾黨強調，民眾黨絕對捍衛“國家主權”，堅決反對大陸以任何形式“對台侵略”，同時也反對民進黨為了利益、選票，不斷刻意升高社會對立衝突與兩岸敵意，假借“定義台獨”或操作抗中保台，一再刻意升高兩岸敵意與製造社會內耗，台灣人民真正期待的，是一個能讓社會團結、人民安心、經濟前進的“元首”，而不是滿口政治語言、撕裂社會的政客。