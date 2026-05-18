韓國瑜：歐洲智庫關心軍購、習特會對台衝擊

韓國瑜率領跨黨派“立委”完成為期9天的英、法行程，17日返抵台並在桃園機場發表談話。（江啟臣臉書） 中評社台北5月18日電／中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜率領跨黨派“立委”完成為期9天的英、法“國會”外交行程，17日下午抵台。韓首度證實，訪團此行已成功與法國參議院議長、英國下議院議長完成“議長對議長”層級會晤。韓國瑜強調，這不僅是台灣“國會”外交的重要突破，更代表歐洲對台海局勢與台灣角色的關注正持續升高。



根據《中時新聞網》報導，韓國瑜在桃園機場發表談話表示，此次訪歐最大成果，在於突破台灣長期受限的外交處境，成功建立高層級“國會”對話機制。他透露，與英、法國會領袖的會談氣氛融洽，雙方就民主價值、區域安全與國際合作等議題深入交換意見。另外，因外交默契考量，部分敏感層級人士的會面暫不便公開，但相關成果對台灣未來推動歐洲“國會”外交具有指標性意義。



除高層“國會”交流外，訪團與英、法戰略智庫的閉門會談，更被視為此行核心重點。韓國瑜指出，歐洲戰略學界目前對台海安全局勢高度關切，尤其聚焦兩項議題：一是台灣防衛能力與軍購進度，二是美中互動對區域安全的衝擊。



韓國瑜續指，歐洲智庫特別關注，若美國總統特朗普與中國國家主席習近平未來再度會面，將如何影響台灣安全、台海穩定以及東北亞地緣政治發展。相關提問相當直接，也反應歐洲對亞太局勢變化的警戒正在升高。



面對國際關切的政治議題，韓國瑜強調，此行跨黨派“立委”展現高度成熟與團結，“不分黨派，心裡的真實看法和盤托出”，向歐洲清楚傳達台灣民主社會，對“國防”安全與區域和平的共同立場。台灣“國會”第一線的聲音，未來將成為國際社會研判台海局勢的重要參考依據。



此外，韓國瑜透露，英、法兩國國會友台小組成員已當面承諾將儘速組團訪台，以實際行動深化交流。其中最快本月下旬，就可能有第一批歐洲議員抵台訪問。



在兩岸局勢持續緊繃、美中戰略競爭升溫之際，此次韓國瑜率團訪歐，不僅凸顯歐洲對台海安全的高度敏感，也顯示台灣“國會”外交正逐步往更高層級推進。