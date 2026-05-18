伊朗戰爭保險套價格漲　藍議員示警社會問題

台中市議員張瀞分質詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月18日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市議員張瀞分今天在議會質詢指出，中東戰事導致石化原料供應受阻，連帶導致塑膠製品稀缺價漲，攸關公共衛生安全的保險套價格更是飆漲30%，她要求台中市政府要密切注意相關現象，避免產生社會問題。市府衛生局長曾梓展表示，目前價格有逐漸回穩，市府會持續關注相關變化。



台中市議會18日進行市政總質詢，張瀞分質詢指出，全球最大保險套製造商Karex示警，受到中東局勢動盪與戰爭影響，石油與相關原料價格全面上漲，從運費、橡膠包裝材料到一般家庭使用的垃圾袋都受到波及，連保險套的價格都應聲上揚。



張瀞分指出，根據國際媒體報導，目前許多開發中國家的保險套庫存已經逐漸見底，面臨供不應求的困境，台中市政府必須確實掌握這波國際供應鏈的衝擊，絕不能等到民眾買不到，或是衛生所發不出物資時才開始緊張。



張瀞分強調，保險套屬於極為重要的公共衛生用品，更是防範性病與落實避孕的最基本防線。現在的問題已經不僅僅是買不買得到，而是價格正變得越來越昂貴，一旦價格持續飆漲，一般的年輕人或弱勢家庭可能會因為負擔不起而乾脆放棄使用，這最終將衍生出性病氾濫等更嚴重的社會問題。



衛生局長曾梓展答詢，保險套確實是公共衛生與民眾生活中不可或缺的必需品。市府對此已有警覺與部署，今年特別針對保險套販賣機進行了擴充，確實曾因中東戰事導致供應吃緊，當時供應商甚至預告價格可能會有30%漲幅，雖然目前局勢已稍微緩和，但衛生局仍會持續高度關注此議題，並採取相對應的處置作為。