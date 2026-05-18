特朗普不挺獨　綠黨團：早已非“台獨黨綱”

民進黨“立院”黨團書記長范雲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月18日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普表態不希望看到台灣有“獨立”行為，民進黨“立法院”黨團18日開記者會，氣氛低迷，僅派書記長范雲、副書記長黃捷2名女將回應輿情，表示現在的民進黨黨綱早已非“台獨黨綱”，並秀出《台灣前途決議文》。



她們也強調，外界不需要一直拘泥在1991年的“台獨黨綱”。范雲拿出賴清德與蔡英文的合成照片，並以四個堅持、四大支柱回應。



特朗普訪華後，表示不希望看到有“獨立”行動，甚至還以為美國會在9500英里外於背後撐腰，應中立、冷靜，掀起軒然大波。賴清德17日稱，所謂“台獨”就是台灣不屬於中華人民共和國一部分、“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬。



民進黨“立法院”黨團18日於黨團會議室舉行輿情回應記者會，與會的有書記長范雲、副書記長黃捷。現場低氣壓，經常出席的幹事長莊瑞雄在主持“立法院”司法及法制委員會，副幹事長沈伯洋則在“國防”及外交委員會，今僅派范雲、黃捷2名女將出席，與以往記者會的輕鬆氣氛大不同，范雲、黃捷顯得頗為嚴肅。



媒體詢問，特朗普公開表態不支持“台獨”後，民進黨是否已不再提“台獨黨綱”，以後選舉也不提？對陸政策是否轉彎？



范雲拿出賴清德與蔡英文的合成照片，並以四個堅持、四大支柱回應。她也提到，民進黨對兩岸與台灣定位的立場，早在1999年《台灣前途決議文》就已講得非常清楚，台灣在1990年代經歷“國會”全面改選與“總統”直選後，已形成由下而上的民主體制，而《台灣前途決議文》正是在這樣背景下產生，民進黨所強調的，是“中華民國”是一個“主權獨立國家”，台灣未來前途由2300萬台灣人民共同決定。



范雲並強調，外界往往只聚焦《“台獨黨綱”》，卻忽略《台灣前途決議文》中也明確提到，民進黨對中國政策的原則，包括互惠而非歧視、和平而非衝突、對等而非從屬。



黃捷則當場秀出民進黨於1999年5月8日第8屆全代會通過的《台灣前途決議文》紙本文件，強調這份文件才是民進黨目前處理兩岸問題的重要依據，《台灣前途決議文》是民進黨執政前的重要里程碑，也是2000年首次政黨輪替的重要基礎。



“外界不需要一直拘泥在1991年的‘台獨黨綱’”！”她說，文件已清楚定義台灣前途由台灣全體住民2300萬人共同決定，因此民進黨對兩岸定位與“台灣主權”的相關詮釋，1999年就已經講得非常清楚，也歡迎外界重新閱讀《台灣前途決議文》。