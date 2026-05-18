賴士葆：特朗普不為“台獨”出兵綠該下車了

藍委賴士葆受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月18日電（記者 張嘉文）針對上周習特會後特朗普對台灣議題的相關發言，中國國民黨“立委”賴士葆今天表示，特朗普已明確表態“不會為‘台獨’出兵”，這正是民進黨“台獨黨綱”尋求下車的絕佳時機。他呼籲身兼民進黨主席的賴清德，應順應地緣政治與國際局勢的深刻變化，毅然廢除“台獨黨綱”，這才是為台灣全民福祉著想的正確抉擇。



至於接下來的對美軍購，賴士葆指出，預算都已經編列並通過，但目前看來，武器交貨遭到無限期延宕的機率非常高。美方雖不會正式宣布取消軍售，但極可能壓後，直至今年9月底特朗普邀請習近平訪美、舉行第二次雙邊會晤之後，才可能明朗或簽署，這都讓台灣陷入交了錢卻拿不到武器的窘境。



特朗普在習特會結束後接受媒體專訪時針對台灣議題表示，不希望看到有人走向“獨立”，並稱對台軍售是非常好的談判籌碼等，外界認為這讓賴清德的“台獨”論述面臨最嚴厲的考驗，專家也示警美對台軍售恐無限期延宕。



賴士葆今天在“立法院”受訪時對此表示，賴清德強調了維持現狀，但又宣稱“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”，若要化解當前台海危機，唯有全面回歸“憲法”，因為根據“憲法”架構與兩岸人民關係條例，兩岸關係絕非國與國關係，而是極為特殊的兩岸關係。



賴士葆強調，民進黨黨綱至今仍寫著要建立“台灣民主共和國”，這代表其本質上不承認“中華民國”，現在只是頂著“中華民國”的招牌借殼上市。若賴清德接下來仍硬要把對岸當作外國，在法理上就必須走向“修憲”；若不思調整、執意將對岸視為敵國或外國，將會徹底把台灣老百姓推向萬劫不復的戰火坑中。



賴士葆也說，從這次的習特會來看，現實殘酷地證明，台灣根本不是棋手，而是隨時可能被犧牲、被放棄的“棋子”。台灣民眾現在看到的情勢相當悲哀，台灣在當前大國博弈中不僅缺乏自主性，反而淪為美國對華談判桌上的籌碼。



賴士葆認為，此次習特會已經清晰地勾勒出一個格局，就是“中美共管台灣”，在民進黨執政下，台灣作為當事人，前途竟完全由中美來決定，自身無法發聲，這種任人宰割的現狀相信是台灣人民無法接受的。