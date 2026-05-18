綠黨團：美對台政策沒變　賴蔡都是維持現狀

民進黨“立院”黨團召開記者會，書記長范雲（右）、副書記長黃捷（左）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月18日電（記者 張穎齊）賴清德17日兩度對美國總統特朗普說話表態，首先是堅持“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬，接著又說捍衛“中華民國”就是現狀，沒有“台獨”問題。民進黨“立法院”黨團18日力挺賴清德說法，書記長范雲表示，美國對台政策沒改變，民進黨立場也沒變，賴清德已把立場說得很清楚。



“民進黨立場從未改變！”范雲說，無論是蔡英文提出的四個堅持，或賴清德延續的四大支柱路線，核心都是維持現狀、守護台灣民主自由體制，真正擾動台海現狀的是中國大陸，而台灣則必須持續強化自我防衛能力。她反批藍白刪減軍購預算，才是對外釋放非常不利訊息。



民進黨“立法院”黨團18日於黨團會議室舉行輿情回應記者會，與會的有書記長范雲、副書記長黃捷。現場氣氛較以往低氣壓。



賴清德17日表示，所謂“台獨”二字意涵，其實是在指台灣不屬於中華人民共和國的一部分，以及“中華民國”和中華人民共和國互不隸屬，不管稱作“中華民國”、“中華民國台灣”、台灣，指的都是台澎金馬2300萬人。



范雲表示，特朗普的發言與《台灣關係法》及美國長期戰略模糊政策並沒有改變，包括美國國務卿魯比歐等美方人士都曾強調，大陆若對台動武、片面改變現狀，美國不支持，從前總統拜登政府到現在，美國跨黨派對台立場都一致，而賴清德所強調的，就是維持“中華民國台灣”的現狀。



媒體追問，藍營質疑民進黨偷渡“中華民國”，是否代表已不再認同“台獨”？



范雲再強調，民進黨1999年的《台灣前途決議文》中，民進黨立場非常清楚，就是台灣是“主權獨立國家”，“國號”叫“中華民國”，還有從蔡英文四個堅持，再到賴清德的四大支柱，民進黨核心立場都一致，“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬，台灣前途必須由2300萬台灣人民共同決定，這就是民進黨一路以來的基本立場。



蔡英文提出的四個堅持為：永遠堅持自由民主的“憲政”體制、堅持“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬、堅持“主權”不容侵犯併吞、堅持台灣前途須遵循全體人民意志。賴清德延續並提出的和平四大支柱為：強化“國防”力量、建構經濟安全、加強與民主國家夥伴關係，以及建立穩定而有原則的兩岸關係領導力，以此維護台海與區域和平。