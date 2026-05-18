綠委：堅信美國會持續支持台灣防衛能力

民進黨黨團18日舉行輿情回應記者會。（中評社 張穎齊攝） 民進黨黨團書記長范雲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月18日電（記者 張穎齊）針對美國總統特朗普尚未批准新一批對台軍售，民進黨“立法院”黨團書記長范雲18日表示，美國《台灣關係法》與六項保證立場並未改變，仍堅信美方會持續支持台灣防衛能力，並呼籲中國國民黨、台灣民眾黨支持新台幣1.25兆完整“國防”預算與不對稱戰力。



民進黨“立法院”黨團18日於黨團會議室舉行輿情回應記者會，與會者有書記長范雲、副書記長黃捷。



針對美軍售議題，范雲回應，特朗普登機前已提到，中國大陸領導人當然不希望美國軍售台灣，但美方《台灣關係法》與“六項保證”立場都沒有改變，台灣現在最重要的就是持續努力提升“國防”預算與自我防衛能力。



至於特朗普是否會與賴清德通話？范雲則表示，相關事務由“國安會”與外交體系處理，後續會持續與美方溝通。



范雲並強調，“立法院”應支持“國防”預算上限，給予“國防部”最大談判與採購空間，台灣必須持續推動“國防”自主、無人機產業與不對稱戰力，才能成為台海與印太地區值得信賴的盟友。



范雲表示，台灣關係法的穩定性，歷經多任美國總統與跨黨派考驗，美國協助台灣防衛的立場沒有改變，台海安全不只是台灣利益，也是美國與印太地區共同利益，台灣必須展現自我防衛意志。



媒體還問，中國國民黨主張凍結部分潛艦自造預算，民進黨團看法為何？范雲表示，民進黨支持合理監督，但若是惡意杯葛、煽動反對，傷害“國防”能力，民進黨一定反對，“國防”安全關係到2300萬台灣人民安全。