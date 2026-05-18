謝龍介：中美關係正轉變　別把台灣推向戰場

藍委、台南市長參選人謝龍介受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月18日電（記者 張嘉文）針對眾所矚目的習特會後情勢，中國國民黨“立委”、台南市長參選人謝龍介向中評社表示，特朗普的發言戳破了民進黨的“台獨”包裝，兩岸關係現在面對中美大局的回轉，台灣各黨派都應調整心態，思考如何維持兩岸和平發展，這才是最重要的。“兩岸和諧、坐下來用智慧談很重要”，若一味硬把台灣推向戰場，2300萬人都會站起來反對。



特朗普在習特會結束後接受媒體專訪針對台灣議題表示，不希望看到有人走向獨立，並稱對台軍售是非常好的談判籌碼等語，引發熱烈討論。



謝龍介今天對此接受中評社訪問時表示，民進黨政府聽到特朗普的講話顯得手足無措，顯示出高度的緊張。他觀察賴清德一路走來的政治軌跡，從“國大代表”、“立法委員”、台南市長、“行政院長”、“副總統”到今天，買了許多不同顏色的包裝紙，在不同階段重新包裝“台灣獨立”，但這絕對不會得到大多數台灣人民的認同。



謝龍介分析賴清德當前的“台獨”路線，操作本質上是“借殼上市”，將“中華民國”拿來當招牌，並利用台灣大多數民眾希望“維持現狀”的心理，將維持現狀與“中華民國”，刻意包裝在“台灣獨立”的架構之下。



謝龍介說，這種政治目的非常清楚，但借殼上市的包裝，是不可能得到國際社會以及兩岸所有公眾事務參與者的認同。



面對當前國際形勢，謝龍介表示，外界也很體諒民進黨政府這兩年來的處境，因為剛好碰上中美關係的大回轉。中美從過去既鬥又爭的過程，演變到現在的“鬥而不破”，非但鬥而不破，還要更深一層在經貿上進行各種活動，達到相互滿足。加上雙方在對地緣政治上擁有共識，基本上已經真正形成了特朗普去年所講的G2架構。



謝龍介強調，在G2大國博弈的架構下，台灣不管是藍綠白任何黨派，所有人都必須去面對國際形勢與中美關係的轉變，台灣應該要調整心態，思考如何維持兩岸和平發展，這才是最重要的。



謝龍介進一步指出，對於兩岸和平，大陸領導人習近平也曾講過，兩岸制度不同，應該要相互尊重。在這前提下，大陸也提過兩岸各界可以坐下來談，談兩岸到底要用什麼制度。



他認為，這一點兩岸的領導人都應該發揮高度的智慧，不管是誰在台灣執政，都應該要有智慧、冷靜地看待局勢，“如果你硬要把台灣推向戰場，我想2300萬人都會站起來反對你的。”

