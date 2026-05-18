台晶片移美　盧秀燕：台中台積電不影響

台中市長盧秀燕答詢。（中評社 方敬為攝） 台中市議員蘇柏興質詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月18日電（記者 方敬為）中美峰會15日落幕後，美國總統特朗普接受專訪，再次批評台灣偷了美國晶片產業，並稱希望所有在台製造晶片的人都來美國，要有40%到50%的晶片在美生產。針對特朗普宣示是否影響台中台積電擴廠，中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天在議會答詢表示，計劃照舊，台中不會被影響，甚至有望成為台積電在台最大規模生產聚落。



福斯新聞15日播出特朗普獨家專訪，再次提及台灣偷了美國晶片產業，希望看到所有在台灣製造晶片的人都進到美國。特朗普說，現在已有大量晶片公司從台灣進入美國，預計到他任期結束時，將掌握全球40%到50%的晶片產業。而他認為應該還要更多。



中國國民黨籍台中市議員蘇柏興18日在市議會市政總質詢指出，中美峰會後，特朗普再次揚言要搬走台積電產能到美國，是否影響台積電在中科園區的擴廠計劃？坊間已有相關傳言，希望市府要密切關注。



台中市經發局長張峯源答詢表示，台積電預計於中科興建4座全新的1.4奈米晶圓廠，目前進展十分順利，首座廠房預計明年中旬即可完工，其餘3座也將接續興建，整體進度完全符合原先規劃。他強調，基於龐大的客戶需求，台積電不僅在台中，包含新竹、嘉義、台南與高雄的新廠計劃皆持續推動中，市府並未接獲任何停建的消息。



盧秀燕補充答詢，台積電目前的訂單已滿載至2030年之後，正因如此，他們不僅在台灣，於全球各地皆積極新建晶圓廠。她向大眾篤定保證，台積電中科二期擴廠的投資計劃已經確定且正式開工，首個廠明年就會落成啟用，後續建廠工程也在全力趕工中。因此，即便未來美國政策要求轉移產能，或台積電在台投資佈局有所變動，台中的擴廠計劃也絕對不會受到影響、會持續推動。



盧秀燕說，未來結合中科一期的3座廠房與二期的4座新廠，台中總計將擁有7座晶圓廠，有望成為台積電在台灣最大的研發與生產聚落。



盧秀燕並替台積電發聲，她表示，台積電在台灣各地積極建廠的誠意與行動力，但台灣面臨能源供應的問題，當產業朝向高度發展時，能源供應是否足夠將是關鍵，由於產業用水、用電與一般民生需求息息相關，兩者之間甚至可能產生排擠效應，因此她強烈呼籲政府必須確保水電等能源充裕，才能讓產業留在台灣發展。