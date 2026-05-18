高金素梅促官方加速推動原住民不在籍投票

高金素梅質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 劉世芳。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月18日電（記者 鄭羿菲）“立法院”內政委員會18日審查今年度“內政部”預算，無黨籍“立委”高金素梅續追原住民不在籍投票議題，她批評，去年審預算做成主決議，要求“內政部”研議可行性方案，但離譜的是進度卻還在她前年召開公聽會，她希望不要因為今天審預算，“內政部”才草草應付她。



“立法院”2025年12月通過“公職人員選舉罷免法”部分條文修正案，調整原住民“立委”選罷制度，開放原住民選舉人得不受戶籍地限制。



“立法院”內政委員會18日審查今年度總預算案“內政部”部分，並邀台“內政部長”劉世芳列席。



高金素梅質詢時問及，去年審預算時她提出原住民秘密投票、不在籍投票的附帶決議，目前改善狀況為何？



劉世芳回應，有關秘密投票部分，相關報告已送給委員，這涉及選罷法的問題。不在籍投票部分，希望首先是用於公投，這涉及選罷法部分，目前尤其在山地原鄉部落會比較困擾，怕會影響秘密投票的本質。



不過，高金素梅並不買帳，她批評，請部長加速原住民秘密投票、不在籍投票的進度。據她瞭解，你們曾承諾今年會改善秘密投票的部分，但直到3月才發文到地方要處理這件事，並未積極處理。不在籍投票更離譜，所謂的進度居然是她前年召開公聽會的紀錄，這2項請部長瞭解，希望不要因為今天審預算，才草草應付她。