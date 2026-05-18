藍黨團：維持現狀反對“台獨”是兩岸務實解方

國民黨團書記長林沛祥接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月18日電（記者 張嘉文）針對美國總統特朗普在習特會後針對台灣議題的發言，中國國民黨“立法院”黨團書記長林沛祥今天表示，這再次印證，國際社會不樂見任何改變台海現狀的單方面挑釁行為，依循“憲法”維持現狀、堅決反對“台獨”，不僅是國民黨的長期堅持與主張，更是呼應國際期待，確保台海免於戰火的唯一務實解方。



至於賴清德稱沒有“台獨”的問題，林沛祥說，這幾天一直看到很多賴清德擔任“立委”、台南市長，甚至是“行政院長”，有關“台獨”言論的相關圖片在網絡瘋傳，這正是凡走過必留下痕跡，畢竟賴一路以來就是打著“台獨”路線在政壇走下去，而時間就是一面最好的鏡子，現在正照著賴清德。



國民黨團今天召開有關少子化政策的記者會，林沛祥在會中針對媒體提問做出以上表示。



對於特朗普指出“不希望看到任何人以美國支持為由推動獨立，因為這可能導致美國需要飛行9500英里去參與戰爭。”林沛祥表示，國民黨的核心政策就是親美和中、創造多贏。



林沛祥說，台灣的安全必須奠基於自身的防務實力與穩定的兩岸關係。“賴政府”不應將美國的友台支持及對台軍售，曲解甚至操作為推動“台獨”的政治籌碼，更不該為遂行民進黨的“台獨”神主牌而消耗台美互信，將台灣推向潛在衝突的邊緣。



林沛祥呼籲賴清德及民進黨政府，認清國際地緣政治現實，放棄操弄抗中保台的意識形態，唯有建構兩岸和平、有效、順暢的溝通管道及互信，才能真正防禦戰爭風險，保障台灣人民的和平與繁榮。