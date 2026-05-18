陳佩琪諷賴講“台獨”　像鴕鳥頭埋進沙裡

陳佩琪18日發文諷刺賴清德解讀“台獨”，與一半人不一樣，就像鴕鳥把頭埋進沙。（擷取自陳佩琪臉書） 中評社台北5月18日電（記者 鄭羿菲）中美峰會落幕後，美國總統特朗普談台灣表態“不希望有人走向獨立”，賴清德隔天定義“台獨”為“‘中華民國’和中華人民共和國互不隸屬”。台灣民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪18日在臉書上發文表示，民進黨、青鳥、名嘴的解讀通常和一般人不一樣，台灣被民進黨帶入義和團式社會，就像鴕鳥把頭埋進沙裡。



她更嘲諷，記得上次講到斑斑，賴清德馬上就不忍，隔天立刻PO了一張愛狗的照片出來，但這種賴心心念念的買武器大事，為什麼不回應？那就再問一次：“花錢買敵人決定要賣的武器，有沒有奇怪？”



柯文哲涉京華城案、政治獻金案遭羈押禁見後，妻子陳佩琪養成不時在臉書發文記述日常的習慣，至今也時不時發表文章諷刺民進黨、賴清德，她在18日的發文中，針對習特會部分表示，最近聚焦習特會和會後特朗普對台灣的談話，看似各界觀感還沒反應完，只是民進黨的發言人和青鳥、名嘴的解讀，通常和一般人不一樣。



陳佩琪諷刺道，這是沒在奇怪的，台灣自從有民進黨後，就被民進黨帶入一個義和團式的社會了，他們像鴕鳥一樣把頭埋進沙子裡，自顧自地講自己想要聽的。



陳佩琪說，昨天賴清德臉書上講的，和民進黨的“台獨黨綱”，與賴當“行政院長”時、在“立法院”講的“我就是一個務實的‘台獨’工作者…”，大家不知道聽的懂賴清德昨天在臉書上講什麼？早上和柯文哲聊到這個，柯文哲說賴應該也不知道自己在講什麼吧？！



陳佩琪也提出2點疑問：一、“If you have the right president,”，很多人都認為特朗普是在講賴清德、這個running台灣的人，但青鳥和民進黨發言人都說特朗普是在指自己上次沒當選總統的那次，經過幾天了，子彈也飛好一陣子了， 想問大家覺得呢？裡頭有“if ”是陳述和事實相反的才會用到，且特朗普要說美國或他自己， 為何不用“if we…”， 而要用“If you…”呢？



二、“我們跟美國買武器的人、竟然要去跟將來可能跟我們打起來的人、去商討要賣什麼武器給我們？實在有夠怪的？”結果青鳥都罵她說她才有夠怪哩，借勢謾罵她一通，也不講理由，記得上次講到斑斑，賴清德馬上就不忍，隔天立刻PO了一張愛狗的照片出來，但這種賴心心念念的買武器大事，為什麼不回應？那就再問一次：“花錢買敵人決定要賣的武器，有沒有奇怪？”