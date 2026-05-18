沈伯洋：民進黨並沒什麼初一十五不一樣

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月18日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市長蔣萬安18日批評民進黨的“台獨”初一十五都不一樣，很同情民進黨台北市長參選人沈伯洋。沈伯洋反擊，民進黨綱的台灣前途決議文已覆蓋“台獨黨綱”27年，沒改變，同情什麼？



“台獨”議題挑起台北市長選戰攻防，蔣萬安18日在雲林縣受訪表示，同情沈伯洋，因為問題是在賴清德，早上還在解釋什麼是“台獨”，晚上突然改口說沒有“台獨”的問題，民進黨的“台獨”就像月亮，初一十五不一樣。



沈伯洋表示，他17日已提過，所謂“台獨黨綱”已經由台灣前途決議文覆蓋過去，只要有瞭解法律的人都知道，就像“憲法”有本文跟增修條文，本文還在，就看會不會凍結或被增修條文取代？法律上依舊明瞭，這是法律人都能瞭解的程度。



沈伯洋反嗆蔣萬安，民進黨並沒什麼初一十五不一樣，從1991年的“台獨黨綱”，到1999年台灣前途決議文，並沒什麼改變，不知道蔣萬安要同情什麼事？



至於民進黨以後選舉是否都不再提“台獨黨綱”？沈伯洋稱，民進黨一直以來，從1999年開始的台灣前途決議文，就跟增修條文取代本文一樣，台灣前途決議文是在講“我們是‘主權獨立國家’，由全台灣2300萬人決定”。



他說，這已是27年前的事，但國民黨卻一再重復問一樣的問題，才是在欺瞞民眾，都不跟民眾好好講，結果導致很多人誤解，蔣萬安應該要好好專心討論市民所關心的問題才對。