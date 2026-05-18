台美ART衝擊農業　台中市政府：鼓勵外銷　

台中市議員蘇柏興質詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月18日電（記者 方敬為）針對“台美對等貿易協定”（ART）要求台灣開放美國農產品進口關稅減免，中國國民黨籍台中市議員蘇柏興今天質詢指出，美國柑橘進口關稅預計降至10%，台中的柑桔產量佔全台三成，屆時恐怕衝擊台中農業，呼籲市府要有所因應。台中市農業局長李逸安答詢表示，將輔導農民，並設法做出產品區隔，強化消費者識別本土產品。也會鼓勵外銷至日本、文萊、新加坡、馬來西亞、北美等地，預期帶動收購價格，保障農民收益。



台美對等貿易協定（ART）於今年2月簽署，雙方達成特定農產品項降稅共識，其中，美國寬皮柑水果輸台關稅將由35%調降至10%。蘇柏興18日在台中市議會總質詢，要求市府要注意相關發展，以免台中的農業受到衝擊。



台中市農業局長李逸安表示，台中市柑橘類產量佔全台近三成，寬皮柑關稅降至10%，將使進口量擴張，衝擊商品價格，“柑橘”是台中極具代表性的外銷農業品項，然而，在近期的ART協定中，柑橘類產品的進口關稅有所調降，隨著關稅門檻降低，大量柑橘輸入台灣市場，這對台中市而言，無疑造成了非常巨大的衝擊。



李逸安說，面對外來產品的競爭，市府首要之務便是做好市場區隔，無論是生長環境或栽種技術，海外農產品與本土在農感品在品質上絕對有顯著差異，他深信台中市農產品的品質絕對遠勝於進口產品。因此，市府必須透過明確的市場定位，結合完整的產銷履歷、精緻的產品包裝以及鮮明的形象宣傳，讓消費者清楚辨別，並認同本土優質農產品的價值。



李逸安提到，另外，為了維護產銷穩定，市府推動多項措施，包括在品質面，補貼每公頃新台幣2000元推動產銷履歷，建立食安品牌；在市場面，鼓勵外銷至日本、文萊、新加坡、馬來西亞、北美等地，預期帶動收購價格，保障農民收益。



台中市府也將配合“農業部”新台幣300億元“農安基金”，從扶持生產根基與確保銷售優勢兩面向著手，強化台中市農業競爭力與產業韌性。