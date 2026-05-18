陳冠安：特朗普對台灣政治論述已產生影響

中國國民黨前青年部主任陳冠安正在參選台北市議員。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北5月18日電（記者 莊亦軒）中國國民黨前青年部主任陳冠安接受中評社訪問表示，特朗普訪華雖然沒有直接講出反對“台獨”四個字，但相關談話其實已經相當明確，核心意思就是不希望台灣有人走向“獨立”，因為走向“獨立”就可能引發戰爭。從民進黨近日對“台獨黨綱”等說法的調整，可看到特朗普對台灣政治論述已經產生結構性影響。



目前正在參選台北市議員的陳冠安表示，特朗普日前接受福斯電視台訪問時提到，台灣有人想走向“獨立”，而走向“獨立”是危險的事，因為會進入一場戰爭，最後特朗普又說，希望看到台灣維持現狀。這套“特朗普三段論”很清楚，就是台灣有人想走向“獨立”、走向“獨立”會導致戰爭、美國希望維持現狀。



陳冠安指出，從這個脈絡來看，特朗普已經把“獨立”與維持現狀區分為兩種不同狀態，而不是像部分民進黨人士所說，“獨立”就是現狀。這對民進黨傳統“台獨”路線是很大的衝擊，因為特朗普等於把想走向“台獨”的人視為麻煩製造者。



陳冠安表示，值得注意的是，特朗普談話後，賴清德兩岸論述已經出現退縮。賴清德近期講法是“捍衛‘中華民國’現狀”，這比起過去使用“中華民國台灣”六字連用的說法更往回收，甚至接近國民黨長期使用的論述方式。



陳冠安也提到，民進黨台北市長參選人、綠委沈伯洋近日回應相關議題時，提到現在沒有“台獨黨綱”，衹有《台灣前途決議文》。這在民進黨論述上是很大的變化，因為民進黨過去通常主張“台獨黨綱”與《台灣前途決議文》並存，沒有誰取代誰的問題，但沈伯洋的說法，等於把台灣前途決議文放到更高位置，形同讓《台灣前途決議文》覆蓋“台獨黨綱”。



陳冠安指出，國民黨過去一直要求民進黨放棄“台獨黨綱”，讓台海更和平。現在特朗普一番談話之後，賴清德在說法上退讓，沈伯洋也把《台灣前途決議文》拉到最高位置，這代表特朗普對台灣政治論述已經產生結構性影響。



他表示，雖然特朗普任期有限，但特朗普主義、共和黨內的MAGA勢力，在美國政壇可能是5年、10年，甚至20年的重要力量。即使未來民主黨重新執政，MAGA勢力仍有機會再次回到白宮，這股力量對“台獨”的態度，會長期影響民進黨傳統的“台獨”路線。

