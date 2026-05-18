高嘉瑜合體沈伯洋看板上架　喊和你站同邊

高嘉瑜(右)和沈伯洋。(照:高嘉瑜臉書) 中評社台北5月18日電／民進黨已正式徵召“立委”沈伯洋參選台北市長，對決中國國民黨挑戰連任的蔣萬安，回鍋參選南港、內湖選區議員的前“立委”高嘉瑜，也被關注何時會與沈掛上聯名看板？對此，高嘉瑜今天在臉書宣布，高嘉瑜與沈伯洋的“學姐弟聯名看板”將於今天下午上架。



沈伯洋13日正式被提名參選台北市長後，民進黨松山信義議員參選人郭凡搶頭香，14日掛上合體沈伯洋的看板。國民黨台北市港湖區議員參選人陳冠安當時開酸，相比郭凡不到一天就迅速掛上與沈伯洋的看板，高嘉瑜對沈伯洋的態度，還真是叫人認識到什麼叫冷暖自知，並指高嘉瑜連簡單一個聯名看板都可以拖半個月，“想掛，早就能掛上，只是有沒有心而已”。



對此，高嘉瑜今在臉書發文表示，市長支持沈伯洋，伯洋X嘉瑜 學姐弟聯名看板上架。高嘉瑜表示，從政以來一直堅持為民發聲、和大家站在一起。不論是交通、居住、育兒、消費者權益、毛小孩醫療，還是民生經濟議題，嘉瑜始終站在第一線，努力推動改革。



高嘉瑜指出，這次重新出發，參選2026港湖市議員，主打：“和你站同邊”，因秉持著“和你站同邊”的信念。強調她成功推動多項改革，包含成功推動捷運東環段核定。改革虛坪制度、降低公設比；成功要求檢討調降保健食品關稅。推動降低汽車進口關稅與貨物稅、爭取擴大動物用藥、貓腹膜炎用藥。推動《檸檬車法》保障消費者、推動多項打詐政策守護民眾財產；爭取托嬰中心監視器雲端保存。



高嘉瑜說，她相信，政治不是站在高處說話，而是站在人民身邊，因此未來在內湖南港，高嘉瑜會繼續和大家站在一起、站同邊，為市民發聲，為港湖打拚。