游盈隆訪視新竹市選委會　不回答政治議題

游盈隆18日到新竹市選委會視察。（中評社 盧誠輝攝） 新竹市政府秘書長兼新竹市選委會主委張治祥接待游盈隆。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月18日電（記者 盧誠輝）“中選會主任委員”游盈隆上月底才剛就任，便積極展開訪視各地方選委會的行程，18日第三站來到新竹市，他在會前針對美國國務卿魯比歐在“習特會”後受訪提到，中國大陸希望台灣經由公投同意合併，與新竹市長高虹安誣告案可能影響年底登記連任等問題，都以這不是“中選會”的業務為由，不願意回答政治議題。



游盈隆4月27日正式就職“中選會”主委，5月8日便啟動地方選委會訪視巡迴行程，18日第三站來到新竹市選委會，由新竹市政府秘書長兼新竹市選委會主委張治祥親自接待。



針對美國國務卿魯比歐在“習特會”後受訪提到，中國大陸偏好和平統一，希望台灣透過公投表達同意合併立場。游盈隆在會前受訪時表示，這並非“中選會”主管業務的範圍，他不予評論。



另外，針對新竹市長高虹安因誣告案二審被判6個月，若年底前三審定讞可能影響登記參選資格，台灣民眾黨“立法院”黨團為此有意修改《選罷法》第26條規定，擬放寬“受緩刑宣告者”與 “受易刑處分者” 可參選公職，為高解套一事。游盈隆則說，這是“立法院”要解決的事情，不是“中選會”的事情。