詹滿容：特朗普對“台獨”表態或讓賴徹夜難眠

政大台灣安全研究中心副主任詹滿容。（中評社 張嘉文攝） 政大台灣安全研究中心和國關中心舉辦“習特會：美中台的新篇章？”論壇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月18日電（記者 張嘉文）針對剛落幕的習特會，政治大學台灣安全研究中心和國際關係中心今天主辦時事論壇“習特會：美中台的新篇章？”。主持論壇的政大台灣安全研究中心副主任詹滿容表示，美國總統特朗普在習特會後針對“台獨”議題的直白表態，透露出將對台軍售視為博弈籌碼的交易信號，更點名要與正在治理台灣的人談談，這番話或許會讓賴清德徹夜難眠。



這場論壇在政大公企中心六樓會議召開，從中美經貿談判、台海安全、科技競爭、產業供應鏈、能源風險及區域安全等面向，解析習特會後美中台關係可能出現的新變化。



出席論壇人士包括前“行政院”經貿談判辦公室總談判代表、前“經濟部長”鄧振中、政大台灣安全研究中心主任劉復國、資策會產業情報研究所長洪春暉、亞太商工總會執行長、東海大學經濟學系兼任教授邱達生和政大台灣安全研究中心副主任、中國國民黨籍前“立委”詹滿容等人。



詹滿容指出，本次習特會取得了多項實質進展。經貿層面上，美方由17位高科技、金融、航天及農糧產業的高端企業高管組成“經貿天團”同行，其個人總資產額超過1.07兆美金。中美經貿高層更在韓國仁川機場展開預備性磋商，根據中國商務部歸納，雙方已在關稅豁免、成立貿易與投資理事會、放寬部分農產品非關稅障礙、產品相互降稅，以及航空器採購與零組件供應等方面達成五大初步發展安排，雙方並確立了“中美建設性戰略穩定關係”。



但在台灣議題上，詹滿容說，特朗普在會場表述與會後受訪有所差距，其“迴避跟留白”意圖為何？是大家要思考的。而特朗普在回程專機及媒體採訪中明言，對台軍售問題是一個籌碼，並表態“現在必須跟那一位正在治理台灣的人談談”，這些發言，顯然會讓賴清德感受到巨大壓力。

