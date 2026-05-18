洪春暉：中美科技戰不減緩　稀土是關鍵

資策會產業情報研究所長洪春暉。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月18日電（記者 張穎齊）針對中美峰會，資策會產業情報研究所長洪春暉18日分析，中美科技對抗不會因峰會而減緩，美國先前掐太緊，如今願意合作，但中國已逐步建立自主供應鏈與AI科技體系，反倒不願意、不需要。



洪春暉也說，中國目前是全球最大稀土出口國，並透過審查與管制方式，讓國際供應鏈意識到，中國也擁有對抗美國科技管制的重要工具，也就是稀土出口管制。



台灣安全研究中心、政治大學國際關係研究中心、亞太政策研究協會18日在政大公企中心舉行“時事論壇－習特會：美中台的新篇章？”主持人為政治大學企管系兼任副教授詹滿容，邀請到前“經濟部長”鄧振中、政治大學國際關係中心兼任研究員劉復國、資策會產業情報研究所長洪春暉、亞太商工總會執行長邱達生等專家，解析中美峰會後中美關係可能出現的新變化。



洪春暉，美國紐約大學經濟所碩士，歷任資訊工業策進會產業情報研究所副所長、資訊電子研究中心主任、資訊市場情報中心產業分析師、經濟部產業技術司產業技術基盤研究與知識服務計畫主持人、AI新創領航計畫主持人、玉山證券研究部分析師兼襄理等。



洪春暉表示，從美國總統特朗普第一任到第二任，美國對中國的策略已有明顯變化，特朗普第一任時期，主要是想與中國經貿、科技脫鉤，採取貿易戰與經濟戰；到了前總統拜登政府時期，則轉向小院高牆與歐盟去風險化模式，更重視供應鏈安全。



他指出，許多人都在問特朗普到底想要什麼？包括將關稅當作工具與政策目的，持續與各國談判，但最核心目標仍是讓美國再次偉大，這也是特朗普始終未變的優先戰略。



洪春暉說，特朗普認為關稅是字典裡最美妙的字，因此即便中美峰會後談到台灣議題，本質上仍離不開關稅與產業競爭邏輯，特朗普持續透過高關稅，希望吸引投資回流美國，尤其是科技業與製造業再工業化。

