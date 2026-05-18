連勝文引連戰話　酸爆綠營台獨是一門好生意

“習特會”落幕後，美國總統特朗普涉台言論引發關注，對此連戰也在臉書發文表示看法。（照：連勝文臉書） 中評社台北5月18日電／“習特會”落幕後，美國總統特朗普涉台言論引發討論。中國國民黨前副主席連勝文引述父訓“國際間衹有利益，沒有正義”，強烈質疑民進黨政府的兩岸與外交政策。他嘲諷道，對於大多數當權者及其身旁嗷嗷待哺的政客及側翼們而言，“台獨”是一門升官發財的好生意！



連勝文17日在臉書發文表示，其父前連戰，曾經擔任台大政治系主任及所長，教授國際關係，也曾經擔任駐外大使及“外交部長”，父親曾對他說過“國際間衹有利益，沒有正義”。而近日有關大陸、美國與台灣之間的博弈，似乎正凸顯父親這句話的精髓！



他說，執政黨一向狐假虎威，拿台灣珍貴的半導體產業及納稅人的錢，去拍美國馬屁的台灣當權者，近日可能被嚇的昏頭脹腦。特朗普涉台言論，等於直白警告台灣，如果想透過激怒對岸引起戰爭的方式實現獨立，美國決不會幫忙，“要打就自己去打，要死就自己去死，美國大兵不會為你跑大老遠流一滴血！”



連勝文指出，美國雖然不會為台灣打仗，但因為台灣是特朗普口中的“晶片小偷”，所以半導體產業還是要繼續移到美國去，特朗普同時還說不只中國大陸，台灣也需要cool down，其實這句話講穿了，就是叫台灣當權者不要再鬧了。他質疑，話已經說得這麼明白了，民進黨還是可以硬拗“大陸台灣美國三角關係之間沒有任何改變”，這是真的以為台灣老百姓都聽不懂，也看不懂英文，可以隨他們任意蒙騙嗎？



他批評，在過去的幾個月當中，民進黨不停用各種軍購的議題，來抹紅國民黨，動輒指控國民黨惡意阻止軍購，是中共同路人，結果在野黨通過高達7800億的預算後，特朗普卻直接告訴你，軍購是一個（對美國）非常好的籌碼。他判斷，美國從大陸實際的獲取龐大利益前，這些所謂軍售項目，恐怕都會有所變動，甚或是長期的延宕！



連勝文強調，“台獨”對於某些人來講，或許是個夢想，但對於大多數當權者及其身旁嗷嗷待哺的政客及側翼們而言，更是一門升官發財的好生意！當權利用“台獨”口號鞏固基本盤，騙到政權後再利用權力獲得包含武器交易、利益交換等龐大金錢利益，而“抗中保台”更是其最廉價且有效的政治鬥爭工具。即便綠營有人瞭解到國際的現實、以及“台獨”的危險及不可行，但這些工具太好用了，就好像吸毒一樣，根本不可能戒除掉這些致命的惡習！