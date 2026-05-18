鍾小平：蔣萬安壓力大　是最血腥的一戰

國民黨台北市議員鍾小平。（中評社 資料照） 中評社台北5月18日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋近日與中國國民黨籍台北市長蔣萬安隔空互槓，讓年底選戰氣氛白熱化。國民黨籍台北市議員鍾小平18日受訪表示，民進黨主席賴清德目的就是要壓低蔣萬安得票率，無法去外縣市輔選，攻擊手就是沈伯洋，台北市長選戰將是一場空前絕後、最血腥的意識型態之戰。



媒體報導，鍾小平今日被問到有關台北市長選戰看法時表示，他覺得沈伯洋出來會是有史以來最意識形態的戰爭，因為沈伯洋的起手式就是廢雙城論壇，蔣萬安則是護雙城論壇，然後會變成不管蔣萬安的聲勢、藍綠、兩岸、統獨等議題，賴清德也加碼說沒有台灣就沒有“中華民國”，又說台北市對台灣沒有貢獻，在在都針對蔣萬安而來，所以他認為蔣會承受很大的壓力。



鍾小平分析，賴清德的目的就是要讓蔣萬安的得票率壓低，然後讓蔣不能外溢去別的縣市區輔選，也降低了蔣萬安得票率的55%防線，蔣如果拿55%以下選“總統”就困難了。



鍾小平強調，所以這場選舉不只牽扯到蔣萬安跟沈伯洋的勝負，也牽扯到這次選戰最大的兩隻領頭羊，台中市長盧秀燕跟蔣萬安，特別是蔣萬安的外溢效應，去各地輔選與雙北連線，沈伯洋參選就是要讓蔣少去李四川那邊，更重要的是斬斷蔣萬安選“總統”的希望，攻擊者就是沈伯洋，“這是一場空前絕後、最血腥的一個意識形態的戰爭，而不是市政之戰”。