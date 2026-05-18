竹科周邊學區飽和　高虹安、鄭正鈐聯手爭地

藍委鄭正鈐、新竹市長高虹安18日聯手向“中央”爭取教育用地。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月18日電（記者 盧誠輝）橫跨新竹縣、市的新竹科學園區外溢效應，導致大量人口持續湧入新竹市，讓周邊學區容量已趨近飽和狀態。中國國民黨籍“立委”鄭正鈐18日率“立法院”經濟委員會赴新竹市考察，新竹市長高虹安也陪同出席，兩人聯手為新竹市向“中央”爭取教育用地。



“立法院”經濟委員會18日赴新竹市考察，包括鄭正鈐、台灣民眾黨籍“立委”洪毓祥、“經濟部長”龔明鑫、“國發會”、台灣中油、水利署等單位代表、新竹市長高虹安也率領市府相關局處共同參與，針對地方實際需求與“中央”權責事項進行現地會勘與討論。



鄭正鈐表示，新竹市是科技產業重鎮，科學園區帶動人口移入與就學需求增加，“中央”不能只看到新竹對台灣產業的貢獻，更應正視新竹市在教育、土地與環境建設上的實際壓力。



鄭正鈐指出，今日考察的三項議題表面上分屬教育、公營事業土地與水圳治理，但核心都是新竹城市發展的基本條件。新竹市要承擔台灣科技產業發展任務，“中央”就應協助地方補足生活機能與公共建設。他將持續協助市府與“中央”溝通，要求相關部會提出明確回應與時程，讓新竹K-12科技雙語示範學校用地取得、中油土地活化及水圳治理都能加速推動。



高虹安提到，新竹市政府規劃“新竹市K-12科技雙語示範學校”，基地總面積約12公頃，土地包含“國有”與私有土地。其中，市府希望千甲段由“水利署”及“財政部國有財產署”管理的“國有”土地，能交由市府作為K-12科技雙語示範學校用地。



水利署表示，對於地方整體發展需求樂於配合，但防災備料及維運設施仍需必要空間。後續若涉及土地調整，可朝“以地易地”方向研議，在不影響防災與維運功能前提下，由地方提供相對應土地作為替代，以兼顧校園用地需求與水利防災維運功能。