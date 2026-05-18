趙少康：賴清德別騙了　請立刻刪“台獨黨綱”

趙少康說，民進黨的台獨就是拿來騙選票。（照片：趙少康臉書） 中評社台北5月18日電／賴清德17日兩度對美國總統特朗普說話表態，首先是堅持“中華民國”與中華人民共和國“互不隸屬”，接著又說捍衛“中華民國”就是現狀，沒有“台獨”問題。中廣前董事長趙少康18日在臉書發文表示，賴清德別再騙了，局勢已經很清楚，美國不會支持“台獨”，中國大陸反對“台獨”，民進黨賴清德還要堅持什麼？既然民進黨主席賴清德都說沒有“台獨”問題，就請立刻刪除“台獨黨綱”。



趙少康指出，習特會後，特朗普公開講得非常清楚：“不希望發生戰爭。如果維持現狀，認為中國是可以接受的。但也不希望有人因為美國支持他們，就說‘我們現在要宣布獨立’。”這段話就是在講給賴清德聽。



趙少康說，果然不意外，身為“台獨金孫”的賴清德，馬上出來“重新定義”“台獨”，一下說沒有“台獨”問題，一下又說台灣早就是“主權獨立國家”，前後說法互相矛盾，讓人摸不著頭緒。他天真的以為把“中華民國”後面加上“台灣”，就可以把“台獨”換個包裝，再推出來，當大家都看不懂？大陸會看不出來？這就是民進黨的套路。



趙少康表示，對大陸來說，邏輯很簡單：反獨優於統一。只要碰到“台獨”，就是紅線。過去的九二共識，一中各表，本來就是一種模糊的政治設計，雙方互不承認主權、也不否認治權，擱置爭議，共識就是沒有共識，但讓彼此都有空間。但民進黨執政後偏偏都要去破壞。一天到晚逼問對岸承不承認“中華民國”，講什麼““互不隸屬””、“敵對勢力”，哪壺不開提哪壺。這些話，除了讓對岸更強硬，對台灣有什麼實質好處？



趙少康認為，今天的局勢已經很清楚，美國不會支持“台獨”，中國大陸反對“台獨”，那民進黨、賴清德還要堅持什麼？自己再講一次，“中華民國”就是“中華民國”，比中華人民共和國早成立38年，既然民進黨主席賴清德都說沒有“台獨”問題，就請立刻刪除“台獨黨綱”，不要把兩千三百萬人民一起拖下水。