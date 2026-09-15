王智盛：中美都在為峰會營造友善氛圍

中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北9月16日電（記者 鄭羿菲）中美可望本月下旬在美國華府舉行峰會，美國總統特朗普日前兩度點名台灣晶片問題、資助智庫美國進步中心。中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛接受中評社訪問表示，這2件事要與中美峰會掛勾較牽強，但可以確定中美都在營造友善氛圍。特朗普5月“習特會”後雖表達對台不友善的言詞，但美國官方對台政策並未變動，他認為此次特朗普再度表達對台不友善的言詞，機會較低。



特朗普在5月“習特會”後，對台灣議題曾表達“不願意跑9500英里打仗”、“不希望有人走向獨立”，中美峰會預計9月登場，特朗普再度點名台灣“台灣，除了晶片之外，也發文抨擊智庫美國進步中心（CAP），連帶批評資助CAP者，包含台駐美辦事處。



王智盛，台灣大學國家發展研究所博士，現任台“中央警察大學”國境警察學系助理教授、中華亞太菁英交流協會秘書長，歷任金門大學海洋與邊境管理學系助理教授、澳門科技大學行政管理學院客座教授、復興廣播電台“兩岸脈動”節目主持人、陸委會研究員等。



王智盛接受中評社訪問表示，特朗普點名要課台灣晶片高關稅、台灣駐美代表處資助CAP，應與中美峰會沒有直接相關。特朗普屢次點名的晶片議題，脈絡是鑲嵌在美國整體國際貿易之中，對其他國家關稅或半導體設廠；至於台灣駐美代表處一事，其實資助CAP的單位也不只是台灣駐美代表處。



王智盛說，一來特朗普長期對台灣的貿易逆差有意見，二來台灣駐美代表處一事被過度放大解讀，這2件事要與中美峰會掛上關係，相對較牽強，不能說是特朗普在中美峰會前對中國釋放善意，這可能沒有直接連結。



王智盛認為，但可以確定一件事，特朗普或中美雙方都還在努力營造峰會前相對和緩友善氣氛。