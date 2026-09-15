關注：綠猛攻盧秀燕　2028頭號假想敵

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中9月16日電（記者 方敬為）賴清德12日到台中市替民進黨市長參選人何欣純站台，致詞未針對藍營選將江啟臣，反而是抨擊即將卸任的中國國民黨籍市長盧秀燕。無獨有偶，14日新上任的“國史館”館長陳翠蓮也暗諷盧拋出“在野大聯盟”是“盜用民主運動名號”、“偷換概念”，盧秀燕遭民進黨府院矛頭鎖定，顯然已被賴清德視為2028大選的頭號假想敵。



天下雜誌昨日發布的2026縣市長滿意度，盧秀燕在六都市長墊底，也引起不少討論。



賴清德近幾次到台中市輔選，都特別抨擊盧秀燕，包括8月5日到台中市主持首場民進黨行動中常會，點名盧秀燕近年施政滿意度不甚理想，不僅和高雄市長陳其邁沒得比，也比雲林縣長、苗栗縣長、南投縣長評比都差，只勉強贏過彰化縣長而已。



9月12日，賴清德為何欣純的競選總部成立大會站台，在造勢場合上，再度砲轟盧秀燕施政亂象連連，包括大里垃圾堆積、忽視農民權益、發生非洲豬瘟及食品安全把關疏漏等問題，更直指台中捷運藍線延宕7至8年。彷彿何欣純的競選對手是盧秀燕而不是江啟臣。



此外，在9月14日的“國史館”新舊任館長交接典禮上，新任館長陳翠蓮於致詞時，暗諷盧秀燕倡議的“在野大聯盟”，是盜用民主運動“黨外大聯盟”名號，偷換概念，會腐蝕民眾對民主自由的信心。



跡象顯示出，民進黨政府官員“上行下效”，將矛頭對準盧秀燕，除了賴清德抨擊盧秀燕的施政表現，包括明年度台中捷運藍線的補助款項短少近一半；今年底台中火力電廠（中火）燃氣機組商轉事宜，台電公司否認承諾“增加燃氣機組等比例拆除燃煤機組”，台電總經理郭天合更諷刺盧秀燕擔任市長8年來沒來過中火等，針對性十足。



盧秀燕作為藍營內從政資歷豐富，且零敗績的政治明星，今年底將卸任市長，被視為角逐2028大選藍營接班梯隊的熱門人選，在年底縣市長選舉來臨之際，成為箭靶，代表綠營有意提早削弱盧秀燕的政治能量。



縱使國民黨主席鄭麗文將年底地方選舉主軸定調為“決戰新北”，但從賴清德的動態來看，仍然是“決戰中台灣”，畢竟中部區域是盧秀燕的根據地，且中台灣擁有近700萬人口，綠營設法強攻台中市長選舉，即可望間接打擊盧秀燕的政治能量，預期中台灣縣市長選舉，會是年底九合一選舉的主戰場。