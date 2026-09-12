白營嘉義市苦戰　毛嘉慶：張啟楷得加把勁

無黨籍桃園市議員參選人毛嘉慶。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園9月16日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨嘉義市長參選人張啟楷是年底選戰白營唯一縣市長候選人。民眾黨籍的資深媒體人毛嘉慶接受中評社訪問表示，嘉義長期受地方派系綑綁，張確實陷入苦戰，得再加把勁才行。



民眾黨創黨主席柯文哲本周進駐嘉義市5天，全力為張啓楷輔選，柯認為藍白在嘉義市配合得非常好，張也喊話要把白營在竹北市失去的，從嘉義市贏回來。



毛嘉慶認為，張啟楷雖然在嘉義出生長大，但畢竟後來都在台北工作，所以這次回嘉義參選確實會比較吃虧，因為嘉義市不大，人口也不多，地方派系層層綑綁，雖然中國國民黨籍嘉義市長黃敏惠做了2個8年任期，但在地方也不是藍營說了算，所以張確實陷入苦戰，要拿下來並不容易。



毛嘉慶，中國文化大學新聞系學士，曾任黨政記者、華視新聞廣場制作人、中國國民黨文傳會副主委、黨發言人、洪秀柱辦公室文宣部副召集人。現已退出國民黨，2022以無黨參選桃園市中壢區議員落選，2025年底加入民眾黨，但2026年仍以無黨籍身份參選同區議員。



他感嘆，就個人情感上來講，他當然希望嘉義市能由民眾黨執政，張啟楷也是非常優秀且適合的人選，但民進黨嘉義市長參選人王美惠深耕地方已久，確實是很強勁的對手，如果最後嘉義市長被綠營拿下，真的會很可惜，只能希望非綠陣營能再多加把勁。



毛嘉慶提到，台南市的狀況跟嘉義市也有點雷同，藍綠派出的參選人謝龍介、陳亭妃都是很強的人選，但他仍相當看好謝的爆發力。台南選戰最後比的是誰先犯錯，綠營雖看似築了一堵銅牆鐵壁，但只要謝能抓到一點裂縫，就能立刻翻轉選情，他相信謝有這個能力，只是必須等待機會。

