藍委：126萬人陷低薪困境占比達16.8%

藍委許宇甄15日痛批，政府面對沉重的低薪數據，不加思考解決，反而玩弄文字、粉飾太平。（許宇甄提供） 中評社台北9月15日電／台灣約有126萬名全職勞工年薪不到新台幣39萬元，占比達16.8%，“主計總處”卻以最低工資已高於《經濟合作暨發展組織》（OECD）低薪門檻為由，宣稱全職勞工“沒有低薪現象”。中國國民黨團書記長、“立委”許宇甄15日痛批，政府面對沉重的低薪數據，不思考如何解決問題，反而重新定義低薪、替數字擦脂抹粉，難道改變統計口徑，126萬人的生活壓力就會跟著消失？



“主計總處”14日表示，依OECD常用標準，以2024年本國籍全時受僱員工全年薪資計算，年薪中位數約58萬元，其三分之二約39萬元為低薪門檻，換算平均每月約3.25萬元不到3.3萬元。當年低於此門檻者約126萬人，占比16.8%。“主計總處”澄清，不能因為薪資低於“平均數”，就直接認定為低薪。



藍委許宇甄15日表示，統計數據應該用來發現問題，而非粉飾問題。按照“主計總處”的邏輯，只要最低工資永遠比統計上的低薪門檻高一點，“賴政府”就能宣布台灣沒有低薪勞工。但人民實際面對的高房價、高房租、高物價及沉重家庭支出，又要如何靠統計數字消除？



許宇甄指出，今年上半年已有超過七成受僱員工薪資低於平均數，顯示台灣薪資分配高度不均。高科技產業及高薪族群拉高平均薪資，不代表多數受薪階級都能分享到經濟成長成果。政府該追問的是，經濟成長的果實為何未能更公平地反映在勞工薪資上，產業繁榮為何無法轉化為普遍的所得成長及今年經濟成長成果要如何回饋人民。



許宇甄批評，人民需要的是薪資實際增加、生活真正改善，而不是政府拿著計算機告訴大家“按照定義，你不算低薪”。民進黨政府若遇到問題只想修改定義，看到民生痛苦只想美化數字，已不是治理思維，而是高高在上的統治者心態。人民生活不會因統計口徑改變而好轉，126萬人的低薪困境，也不能被“賴政府”以文字遊戲一筆勾銷。