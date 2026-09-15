新北街頭溜大陸機器人綠議員憂　警：無不法

網友14日在社群平台分享1段民眾在溜人形機器人的影像。（照片：sabisabi_2022 Threads） 中評社台北9月15日電／美國聯邦通訊委員會（FCC）近日宣布，基於“國家安全”與資安考量，將外國製造的先進移動機器人納入限制清單，禁止新型產品取得美國市場准入資格，民進黨議員提醒民眾注意。而有台灣網友14日在社群平台分享1段，有民眾在新北市新店區光明街224巷內溜人形機器人的影像，引起熱議。民進黨籍新北市議員陳乃瑜還留言表示會請轄區警方了解。對此，新店警分局表示，並未接獲民眾通報有相關情形，就警方初步職權了解並無任何不法情事。



有網友14日在Threads分享1段民眾在馬路上溜人形機器人的影像，還PO文提到，“各位新北市民您家安全以及周遭環境正在被中國人形機器人搜集資訊。您們不擔心，那我了解了。謝謝，一堆在嘲諷的留言，匪諜就在你身邊，是變紅的中國國民黨灌輸給全台灣人的思想，不要因為‘舔共’就忘了。”



而新北市議員陳乃瑜也留言說，將通報新店分局了解一下，但提醒大家，台灣針對中國製人形與四足機器人雖然可合法輸入作為民用與商業展示，但近期美國FCC才以“國家安全”、間諜活動風險與關鍵基礎設施安全為由，正式對中國製人形與四足機器人發出進口禁令。另一方面，有市民朋友在新店光明街看到中國製人形機器人，就這麼巧，今天稍早，他黨候選人就帶著人形機器人在附近街頭拜票。



台灣民眾黨新北市議員參選人邸聖德14日上午在新店北新橋頭，由約1米高的機器人作陪，向通勤民眾“揮手”拜票。邸聖德表示，把人形機器人帶到街頭，不只是為了創造話題，更希望透過具象的機器人，讓市民看見人工智慧已經不再只是電腦裡的技術，不只是為了創造話題，更希望透過具象的機器人，讓市民看見人工智慧已經不再只是電腦裡的技術，而是正在走進交通、行政服務、公共安全以及每一個人的日常生活。



對此，轄區新店警分局表示，對於民眾在街頭使用人形機器人，並未接獲民眾通報或報案，就警方職權初步了解暫無任何不法情事。