與白小將合體掃街　謝龍介：會彌平新竹傷口

國民黨台南市長參選人謝龍介15日下午替民眾黨台南市議員參選人陳詩薇站台並進行車隊掃街。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南9月15日電（記者 蔣繼平）中國國民黨台南市長參選人謝龍介15日下午替民眾黨台南市議員參選人陳詩薇站台並進行車隊掃街，塑造藍白合的氛圍。謝龍介也重申，新竹的問題會被各縣市藍白合作彌平傷口，他呼籲合作過程波折難免，但要向前看、向前走。



台南市議員第一選區大新營區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營）由於人口減少，議員席次從6減為5席，競爭也很激烈。藍營僅提1席蔡育輝爭取連任，這次採保守提名，另一席空間與白營合作，讓民眾黨的陳詩薇參選。



謝龍介到場時，陳詩薇率民眾黨上前迎接，並聯喊數次“謝龍介凍蒜，陳詩薇凍蒜”，兩人也體驗一場目前最夯的戰鬥陀螺，不過謝龍介看來比陳詩薇更熟門熟路，最後謝二比零打贏陳，雙方也笑稱友誼賽增進感情。



針對外界關心藍白合氛圍，謝龍介受訪時表示，台南、高雄、屏東、台中、桃園、台北、新北、基隆都合作，所以新竹問題會被各縣市藍白合作彌平傷口。合作過程波折難免，但要向前看、向前走，一定能夠2026大勝利，重點是要2028重返執政。



謝龍介也說，大新營地區本來有兩席空間，因無黨籍張世賢往生，所以國民黨只提一席蔡育輝，另一席保留給民眾黨陳詩薇，希望大新營地區民眾支持藍白合作，蔡育輝1票，陳詩薇1票，讓這兩席都當選。



陳詩薇也感謝謝龍介相挺，她說，這一次代表藍白合的示範區，責任重大，若進入議會，會努力監督市政，盼為大新營大區帶來改變，為大新營打拼努力。11月28日，謝龍介1票，陳詩薇1票，蔡育輝1票。

