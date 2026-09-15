蔣萬安市府效率差？小綠議員候選人揭關鍵

台北市文山區華興里長陳峙穎接受訪問。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北9月16日電（記者 邱筠媜）台北市政府長年舉辦“與里長有約”座談，卻被質疑逐漸流於形式。台北市文山區華興里長、時代力量大安文山區議員候選人陳峙穎接受中評社訪問表示，比較前台北市長柯文哲與蔣萬安市府的執政風格，柯市府處理案件時會指派府級長官，如副市長、副秘書長擔任專案經理（PM），行政效率較快；蔣萬安市府則多由區公所基層管考，若無府級長官介入協調，跨局處案件容易因為“誰也叫不動誰”而卡關，直到任期結束就解除列管。



陳峙穎，今年33歲，輔仁大學經濟學系學士，現任台北市文山區華興里里長。2018年，以無黨籍身分當選台北市文山區華興里里長，以2373票擊敗資深里長林堃池，2022年以4406票爭取連任成功。陳峙穎於2026年6月加入時代力量，代表參選台北市第六選舉區（大安、文山）市議員。



陳峙穎表示，“與里長有約”座談從馬英九擔任台北市長時期即開始舉辦，過去座談開放媒體全程採訪，讓市長了解里長提出哪些地方問題，以及市府如何回應。但近年採訪安排改為僅開放媒體前三案，每位里長僅能講三分鐘，時間一到即清場，真正具有爭議性或複雜的提案，難以在公開場合呈現，根本沒有聽進基層意見。



陳峙穎認為，“與里長有約”座談只是形式，真正重要的在於案件的後續追蹤。柯文哲市府任內，里長座談會認真將案件聽完且常超時釐清，即使現場講不清楚，市府會指派副市長、副秘書長等級的長官擔任專案經理（PM）統籌追蹤，例如，他擔任里長任內提案就曾由前台北市副市長黃珊珊擔任PM。



陳峙穎說，到了蔣萬安市府，若里長提案牽涉五個局處，市府僅會挑選一個關係較重大的局處負責，由於局處首長之間平級“誰也叫不動誰”，案件最後往往卡住。蔣萬安市府處理案件的方式多由區公所基層同仁去追管各局處，但區公所追管僅是詢問承辦人看法並彙整紀錄，導致提案被一直列管到這一屆任期結束就解除列管，效益極不彰顯。



談及蔣萬安與柯文哲市府團隊的執政風格差異，陳峙穎認為，柯、蔣市府均面對同一批公務人員，行政效率與風格的差異主要在於溝通與協調。柯市府由府級長官協調，處理速度較快；蔣市府的副市長、秘書長基本上不當PM，若無跨局處指派，局處只能埋頭苦幹，卡關時里長仍須回頭找議員協助。



若蔣萬安年底連任台北市長，陳峙穎提出改善建議，蔣萬安應深入熟悉市政業務，柯文哲擔任台北市長初期也不熟悉，但透過每天開晨會快速上手，蔣萬安在此部分顯得不夠用功，難以有效解決問題。



陳峙穎強調，府級長官應展現擔當，蔣市府常讓局處首長在第一線承受砲火，例如，鼠患事件時的環保局長徐世勲，或剴剴案與10歲女童性猥褻案中的社會局長姚淑文，但市長不能只會剪綵致詞，必須了解狀況並下去處理，要有願意承擔責任的決心。