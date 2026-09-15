沈伯洋再催蔣萬安接受辯論　挑戰選前10場

民進黨台北市長參選人沈伯洋赴華榮市場掃街拜票。(照:沈伯洋競選辦公室提供) 中評社台北9月15日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋今天赴華榮市場拜票，受訪時向中國國民黨籍台北市長蔣萬安喊話，呼籲儘速簽署兩家電視台已遞交的電視辯論邀請，透過“交叉詰問”正面檢驗市政，而且可選前辦十場，大約一周一場。



被問到中國國民黨籍台北市長蔣萬安將在本周接受王偉忠的專訪的看法，沈伯洋則表示，大家可以拭目以待，他對蔣萬安要上各式各樣的專訪節目都樂見其成。但節目專訪即使問一模一樣的題目，也等於是間接讓市民做比較，要讓大家直接做比較最快的方式，他相信還是辯論。



針對台北市長蔣萬安昨日在市議會備詢時，被議員質詢是否同意“交叉詰問”形式辯論時說出“Yes”，沈伯洋指出，目前已有兩家電視台正式遞交辯論邀請書，呼籲蔣市長“如果已經 say yes 就趕快簽下來！”沈伯洋強調，市民若要即時、直接地比較候選人政見，辯論是最好途徑；尤其辯論不能各說各話，必須具備追問與交叉詰問機制。



被問到要辦幾場電視辯論？沈伯洋認為，其實台北市的議題非常多，如交通、教育、兒童保護、都更、老年化等的議題講都講不完，甚至10場、20場都是不太夠的，但他覺得因為人民看辯論要接收資訊，其實也需要時間，如果太多場對大家也是種負擔，如果現在到選戰，他覺得1個禮拜1場感覺是不錯的方式，現在剩下70幾天，1個禮拜1場，也是差不多10場。



媒體也問及蔣萬安將啟動“三層戰術”，第一層是動用市府局處、第二層是競選總部、第三層是藍營民代，沈伯洋對此表示，蔣萬安選戰不是現在才啟動，“他的選戰其實啟動很久了”，常常在團隊提出政見時，第一時間就是市政局處出來回應，回應也常常是用選舉語言，會有行政中立的問題。



沈伯洋表示，蔣萬安等於把市政府當成他自己的競選總部，這樣等於是用台北市民的稅金來打這場選戰，但無論如何還是希望不要進入政治口水，大家針對市政議題討論當然是最好的方向。



另針對木柵公辦都更案，沈伯洋點出該案代拆早於柯市府時期拍板，地方民眾在乎的是“實際動工與完工數”，而非形式上的申請件數與剪綵大拜拜；對於里長座談傳出閉門、效率欠佳等問題，他也強調唯有公開透明、直面問題，才能改善市政效率。



展望地方發展，沈伯洋表示，士林、北投幅員廣闊，未來將因地制宜推出深度規劃。面對高齡化社會趨勢，天母具備完善條件，適合作為高齡化政策示範區域；社子與社子島的定位發展更是不可或缺的一環；而北投文化徑等需跨部會整合的政策，後續也將透過“市長你給我聽好”實體活動與在地居民對話，深化地方連結。