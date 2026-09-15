盧秀燕拋在野大聯盟　鈕則勳析4大考量

台中市長盧秀燕拋出成立在野大聯盟構想，文化大學廣告系教授鈕則勳認為有四大考量。（照片：鈕則勳臉書） 中評社台北9月15日電／​中國國民黨籍台中市長盧秀燕13日為無黨籍市議員助選站台時，拋出成立在野大聯盟構想，更喊話眾人要團結合作，才能讓人民出頭天。文化大學廣告系教授鈕則勳15日在臉書發文指出，以策略來說，盧秀燕恐有4大考量，並認為盧秀燕已在鋪陳卸任後競選2028的起手式 ，繼之前的2026全民“倒閣”、2028全民倒賴後，如今拋出在野大聯盟，顯示盧秀燕的招式已經越發凌厲。



盧秀燕拋出成立在野大聯盟構想，強調面對執政黨濫用權勢、司法及行政資源，敢不畏權勢、敢站在人民身邊為民發聲，為“中華民國”、“為國為民”奮鬥的都是志同道合的好友。她也喊話眾人要團結合作，才能讓人民出頭天。



鈕則勳分析表示，盧除了積極為黨籍候選人站台助選外，也為台中無黨籍議員助選，更順勢拋出“在野大聯盟”的看法，恐有4大考量。



1.幫國民黨主席鄭麗文護盤，因彰化縣及新竹縣國民黨選情出現狀況，彰化縣在黨中央主導下提名魏平政，既缺乏和縣長王惠美溝通，也沒有顧及地方本要參選的謝衣鳳等人之利益，魏的選情無明顯起色，落後陳素月一大段距離，新竹縣又因竹北藍白合破局，衝擊徐欣瑩選情，使國民黨中央與鄭麗文一個頭兩個大，盧積極輔選並推動在野大聯盟，想幫鄭麗文護助心脈、穩住黨內情勢，讓鄭麗文可騰出手來積極協調風險高選區的內部整合事務。



2.修補藍白合破口，並認為盧秀燕若要選2028，要穩住藍白合，但現今竹北破局，會引發多少負面外溢效果難以斷定，盧只有靠自身的做法積極為藍營候選人助選外，也為白營及無黨籍候選人助選，就是要將藍白破口效應控制住並降到最低。



3.建構藍白合二軌溝通管道，此舉除彌補藍白合作破口縫隙外，以黃國昌與盧秀燕的默契及互信，加上台中作為藍白合示範區，在現今藍白黨中央有一定心結的情況下，兩黨藉黃與盧的對話，仍可保持資訊暢通。藍白現今嫌隙要充分溝通確實困難，但盧秀燕和鄭麗文為同黨姊妹，彼此要溝通便容易得多，白營看法及意見，盧也會更容易的傳達給鄭麗文，盧作為兩黨中央衝突雙方“第三者”的角色，不僅能傳遞資訊、想出解決問題的方法，也能控制事態，不會讓藍白誤解擴大。



最後一點，鈕則勳認為盧秀燕要展現競逐2028的企圖心，因從最新民調顯示江啟臣45.1%，何欣純32.5%，江的看好度達51.8%，何15%，江為盧穩住大台中幾乎沒有懸念，除給盧更多底氣外，也讓盧能騰出手針對角逐2028大位做更多與細膩的戰略鋪陳。盧此時建構在野大聯盟構想，更能凸顯其問鼎2028的企圖心，可專心佈局非綠陣營各方力量的整合，墊高格局，且在野大聯盟就是直指賴清德，要避免民進黨一黨獨大，特別是盧近期多針對賴進行攻堅，早已將自己置於戰鬥位置。



鈕則勳表示，盧秀燕已經在鋪陳台中市長卸任後，競選2028的起手式 ，繼之前的2026全民“倒閣”、2028全民倒賴後，如今拋出在野大聯盟，可發現盧的招式已越來越凌厲。