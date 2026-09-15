在野大聯盟議題熱　謝龍介、陳亭妃隔空互嗆

國民黨台南市長參選人謝龍介15日受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南9月15日電（記者 蔣繼平）台南市長選舉由藍委謝龍介對決綠委陳亭妃。陳亭妃15日抨擊在野大聯盟是對地方不熟、沒有深耕才提出。對此，謝龍介反嗆，自己從小到大都在台南成長，了解鄉親需求，更批若連黑金和官商勾結可以交棒與接棒，恐怕台南未來是一片災難。



針對在野大聯盟議題，陳亭妃15日受訪時表示，選縣市首長，大家要知道，哪一個首長可以為地方付出，而且誰經營最久、誰蹲點最久，這才是最重要，不是什麼大聯盟。大聯盟就是對地方不了解，對地方不在乎，再怎麼大聯盟都是無意義的。她強調，要看到的是，誰有用心扎根，誰有努力蹲點，誰了解台南，用心台南這才是最重要的。



對此，謝龍介15日也反擊，在野大聯盟就是集合在野所有優秀人才，來為鄉親做服務，兩黨主席提出藍白合，台中市長盧秀燕提出在野大聯盟，台北市長蔣萬安提出的席次極大化，這些精神目標是一致的。他全力支持在野大聯盟，台南也實質做到了。



謝龍介表示，他從早到晚、從小到大都在台南，很了解鄉親需求，民進黨反而是與貴族站在一起，不理解基層。所以當他提出0到15歲每月補貼新台幣5千元，陳亭妃還稱這個政策胡說八道，結果過三個禮拜，賴清德不但跟進還擴大全台。



謝龍介表示，陳亭妃並不了解台灣財政已經和過去不同，已經可以來造福更多市民鄉親。若民進黨在台南，黑金和官商勾結可以交棒、接棒，恐怕台南未來是一片災難，市民要睜大眼睛看清楚。他也喊藍白大聯盟，翻轉大台南，讓市民贏一次。